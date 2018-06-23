2018 DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! GÜNEY KORE - MEKSİKA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelen Güney Kore ve Meksika tarihlerindeki 13. maçı oynuyor. Gruptaki ilk maçında Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Meksika 3 puana sahipken, İsveç'e yenilen Güney Kore'nin puanı bulunmuyor.
GÜNEY KORE - MEKSİKA
GÜNEY KORE: Jo, Y Lee, MW Kim, YG Kim, Jang, Ju, Ki, JS Lee, Moon, Son, Hwang
MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Moreno, Herrera, Alvarez, Layun, Guardado, Gallardo, Vela, Chicharito, Lozano
SAAT: 18:00
HAKEM: Milorad Razic
YAYIN: TRT 1
STAT: Rostov Arena
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapan ve genç yeteneği Hirving Lozano'nun attığı golle son şampiyon Almanya'yı devirerek büyük bir sürprize imza atan Meksika, ilk maçında İsveç karşısında varlık gösteremeyen Güney Kore ile karşı karşıya geliyor. Meksika, Dünya Kupası finallerinde oynadığı son 18 maçta 9 galibiyet alırken sadece 2 iki kez yenildi. Meksika, bu 18 maçta rakipleriyle 7 kez berabere kaldı. Öte yandan Güney Kore ise Dünya Kupası'nda 7 maçtır rakiplerine diz çöktüremiyor. Asya temsilcisi, bu süreçte 2 beraberlik alırken sahadan 5 kez mağlup ayrıldı. Opta'ya göre son iki Dünya Kupası maçında gol atamayan Güney Kore, bu turnuvada hiç üst üste üç maçı boş geçmedi.
REKABETTE 13. RANDEVU
İki ekip arasındaki rekabette geride kalan 12 maça bakıldığında Meksika'nın üstünlüğü görülüyor. Meksika bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, Güney Kore 4 kez sahadan mutlu ayrıldı. İki maç ise beraberlikle sona erdi. Meksika'nın attığı 24 gole, Güney Kore 15 golle karşılık verdi.
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
İLK MAÇ 1948'DE OYNANDI
İki takım arasındaki rekabet 70 yıl önceye dayanıyor. Güney Kore ve Meksika ilk olarak 1948 Londra Olimpiyatları ilk turunda karşı karşıya geldi. O mücadeleyi Meksika 5-3 kazandı.
Güney Kore ve Meksika ikinci maçlar için ise tam 32 yıl bekledi. ABD'de 1980'de oynanan hazırlık maçını da Güney Kore 1-0 kazandı.
MEKSİKA'DAN 5 MAÇLIK SERİ!
Orta Amerika ekibi, Güney Kore karşısında ilk galibiyetini oynadıkları 3. maçta elde etti. Meksika 1981'de ülkesinde oynanan hazırlık maçını 4-0 kazandı.
Bu maç Meksika'nın 5 maçlık galibiyet serisinin de başlangıcı oldu. Meksika, Güney Kore'yi sırasıyla, 2-1, 2-1, 4-2 ve 3-1 mağlup etti.
Güney Kore bu kötü seriye 1999'da oynanan Kore Kupası maçında 1-1'lik beraberlikle dur diyebildi.
MAÇ TAKVİMİ
> 27 Haziran (TSİ: 17.00): Meksika - İsveç (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)
> 27 Haziran (TSİ: 17.00): Güney Kore-Almanya (Kazan Arena - Kazan).
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
MEKSİKA 55. MAÇINDA
Latin ekibi, Güney Kore mücadelesiyle birlikte şampiyonadaki 55. maçına çıkacak.
Meksika, boy gösterdiği 15 turnuvada 54 maça çıktı, 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 25 yenilgi elde etti. 58 gol attı, kalesinde 92 gol gördü.
Güney Kore ise Dünya Kupası'ndaki 33. maçına çıkacak. Asya ekibi, 5 galibiyet, 9 beraberlik, 18 yenilgi aldı, 31 gol atıp, 68 gol yedi.
GÜNEY KORE GRUPTAN ÇIKMAYI HEDEFLİYOR!
Rusya'nın ev sahipliği yapmakta olduğu 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Güney Kore Milli Takımı, gruptan çıkmayı hedefliyor. İsveç, Almanya ve Meksika ile F Grubu'nda yer alan Güney Kore Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA NASIL KATILDILAR?
Temmuz 2017'de milli takımın başına getirilen 47 yaşındaki Shin Tae-yong yönetimindeki Güney Kore, Asya elemelerine 2. turdan başladı.
Lübnan, Kuveyt, Myanmar ve Laos'un bulunduğu G Grubu'nda yer alan Güney Kore, 8 karşılaşma sonunda 8 galibiyet alarak 24 puanla grubu lider bitirdi ve 3. tura yükseldi.
Güney Kore, 2. turda gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 takımın, altışarlı iki grupta mücadele ettiği 3. turda, A Grubu'nda İran, Suriye, Özbekistan, Çin ve Katar ile yarıştı. 10 maçtan 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle ayrılan Güney Kore, 15 puan toplayarak grubunu 2'nci tamamladı ve Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.
Güney Kore, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:
2. tur
Myanmar-Güney Kore: 0-2
Güney Kore-Laos: 8-0
Lübnan-Güney Kore: 0-3
Kuveyt-Güney Kore: 0-1
Güney Kore-Myanmar: 4-0
Laos-Güney Kore: 0-5
Güney Kore-Lübnan: 1-0
Güney Kore-Kuveyt: 3-0
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Güney Kore
|8
|8
|0
|0
|27
|0
|27
|24
|Lübnan
|8
|3
|2
|3
|12
|6
|+6
|11
|Kuveyt
|8
|3
|1
|4
|12
|10
|+2
|10
|Myanmar
|8
|2
|2
|4
|9
|21
|−12
|8
|Laos
|8
|1
|1
|6
|6
|29
|−23
|4
3. tur
Güney Kore-Çin: 3-2
Suriye-Güney Kore: 0-0
Güney Kore-Katar: 3-2
İran-Güney Kore: 1-0
Güney Kore-Özbekistan: 2-1
Çin-Güney Kore: 1-0
Güney Kore-Suriye: 1-0
Katar-Güney Kore: 3-2
Güney Kore-İran: 0-0
Özbekistan-Güney Kore: 0-0
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İran
|10
|6
|4
|0
|10
|2
|8
|22
|Güney Kore
|10
|4
|3
|3
|11
|10
|1
|15
|Suriye
|10
|3
|4
|3
|9
|8
|1
|13
|Özbekistan
|10
|4
|1
|5
|6
|7
|-1
|13
|Çin
|10
|3
|3
|4
|8
|10
|-2
|12
|Katar
|10
|2
|1
|7
|8
|15
|-7
|7
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Cha Bum-kun, Hong Myung-bo, Park Ji-sung'un yer aldığı Güney Kore'nin kadrosunda, Swansea City'den Ki Sung-yeung, Tottenham'dan Son Heung-min ve Salzburg'dan Hwang Hee-chan gibi Avrupa liglerinde top koşturan isimler yer alıyor.
DÜNYA KUPASI'NDA DAHA ÖNCE NE YAPTILAR?
Güney Kore Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 9 kez katıldı. Dünya Kupası sayfasını İsviçre 1954'te açan Güney Kore, ilk turda elenmekten kurtulamadı. İkinci Dünya Kupası katılımı için 32 yıl beklemesi gereken Güney Kore, 1986'da Meksika'da düzenlenen turnuva dahil yapılan 9 Dünya Kupası organizasyonunda da mücadele etti.
Takım, tarihinin en büyük başarısını, Japonya ile beraber ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda elde etti. Çeyrek finalde, İspanya'yı penaltı atışları sonunda 5-3 mağlup eden Güney Kore, 3'üncülük maçında Türkiye'ye yenilerek turnuvayı 4'üncü bitirdi. Teknik direktör Shin Tae-yong 2017'nin temmuz ayında Güney Kore'nin başına geçti.
Dünya kupalarında 31 maç yapan Asya ülkesi, bu maçlardan 5'ini kazandı, 17'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Güney Kore, Dünya Kupası tarihi boyunca 31 gol attı, kalesinde 67 gol gördü.
Güney Kore'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:
1954 - İlk tur
1986 - İlk tur
1990 - İlk tur
1994 - İlk tur
1998 - İlk tur
2002 - 4'üncü
2006 - İlk tur
2010 - 2. tur
2014- İlk tur
KADROSU
Kaleci: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Cho Hyun-woo (Daegu)
Defans: Kim young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (Tokyo), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Yun Yong-sun (Seongnam), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (Seoul), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors)
Orta saha: Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (Augsburg), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Moon Seon-min (Incheon United)
Forvet: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-chan (Salzburg)
MEKSİKA EN AZ ÇEYREK FİNAL HEDEFLİYOR!
Rusya'nın ev sahipliği yapmakta olduğu 21. FIFA Dünya Kupası'nda Meksika Milli Takımı, Almanya, Güney Kore ve İsveç'in bulunduğu F Grubu'nda mücadele ediyor. Grupta ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Meksika Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA NASIL KATILDIAR?
Meksika, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde ABD, Kosta Rika, Honduras, Panama, Trinidad ve Tobago ile mücadele etti.
10 maç oynadığı eleme grubunda 6 galibiyet, 3 beraberlikle 21 puan toplayan Meksika, lider olarak Rusya bileti almaya hak kazandı.
Meksika, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:
ABD-Meksika: 1-2
Panama-Meksika: 0-0
Meksika-Kosta Rika: 2-0
Trinidad ve Tobago-Meksika: 0-1
Meksika-Honduras: 3-0
Meksika-ABD: 1-1
Meksika-Panama: 1-0
Kosta Rika-Meksika: 1-1
Meksika-Trinidad ve Tobago: 3-1
Honduras-Meksika: 3-2
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Meksika
|10
|6
|3
|1
|16
|7
|9
|21
|Kosta Rika
|10
|4
|4
|2
|14
|8
|6
|16
|Panama
|10
|3
|4
|3
|9
|10
|-1
|13
|Honduras
|10
|3
|4
|3
|13
|19
|-6
|13
|ABD
|10
|3
|3
|4
|17
|13
|4
|12
|Trinidad ve Tobago
|10
|2
|0
|8
|7
|19
|-12
|6
Daha önceki turnuvalarda Antonio Carbajal, Hugo Sanchez, Jorge Campos, Cuauhtemoc Blanco gibi oyuncuların forma giydiği Meksika, Javier Hernandez, Andres Guardado ve Raul Jimenez gibi önemli oyuncularıyla başarı kovalayacak.
Manchester United ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giydikten sonra kariyerini West Ham United'da devam ettiren 29 yaşındaki Hernandez, attığı 49 golle milli takım tarihinin en skorer futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.
PSV Eindhoven forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Hirving Lozano, Meksika Milli Takımı'yla ilk Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Meksika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 15 kez katıldı. Dünya Kupası tarihinde 53 maç yapan Meksika, bu maçlardan 14'ünü kazandı, 14'ünden beraberlikle, 25'inden mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2014'da katılan Meksika, Dünya Kupası tarihi boyunca 57 gol attı, kalesinde 92 gol gördü.
En büyük başarısı çeyrek final olan Meksika'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1930 - İlk tur
1950 - İlk tur
1954 - İlk tur
1958 - İlk tur
1962 - İlk tur
1966 - İlk tur
1970 - Çeyrek final
1978 - İlk tur
1986 - Çeyrek final
1994 - İkinci tur
1998 - İkinci tur
2002 - İkinci tur
2006 - İkinci tur
2010 - İkinci tur
2014 - İkinci tur
DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Guillermo Ochoa (Standard), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul),
Savunma: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Diego Reyes (Porto), Hector Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Edson Alvarez (Club America), Jesus Gallardo (Pumas), Miguel Layun (Sevilla),
Orta saha: Rafa Marquez (Atlas), Hector Herrera (Porto), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Andres Guardado (Real Betis), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Giovani Dos Santos (LA Galaxy),
Forvet: Javier Hernandez (West Ham United), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (Club America), Jesus Corona (Porto), Carlos Vela (LAFC), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV).
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