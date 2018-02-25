Cadde'nin haberine göre, sürekli ev değiştiren oyuncu, "1,5 yıldır şimdiki evimde oturuyorum. Bu benim için rekor. Hiperaktif biriyim. Bu yüzden zaman zaman Barış'a hayatı zindan ediyorum" dedi. İki yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç aynı evde yaşıyor.

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