Gwen Stefani: Kabile gibi yaşıyoruz

ABD’li şarkıcı Gwen Stefani, Marie Claire dergisine kapak oldu. 48 yaşındaki sanatçı, sevgilisi Blake Shelton’la ilişkileri hakkında konuştu.

Oklahoma’da bir kabile hayatı gibi yaşadıklarını belirten üç çocuk annesi, “Blake’in bir kız kardeşi var ve çocuklarıyla birlikte geliyorlar. Yemek pişiriyor ve bütün gün oyunlar oynuyoruz. ATV araçları kullanıyoruz ve üstümüz başımız batıyor” dedi.

Gelecek hedeflerinden de bahseden Stefani, “Müzikal yazmak gibi bir planım var. Önceleri bu konuda kendime güvenmezdim ama şimdi kafama koyduğumu yapıyorum” açıklamasıyla şaşırttı.

Gwen Stefani