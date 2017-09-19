Habertürk TV'de yeni yayın dönemi

Günün gelişmelerinin ekrana geldiği Gün Başlıyor, Ceren Bektaş’ın sunumuyla saat 06.00’da,



Yoğun gündemin ve yaşanan tüm ayrıntıların ekrana geldiği Güne Bakış, Buse Biçer’in sunumuyla saat 10.00’da,



Gelişen olayların perde arkası, yaşananların ayrıntılı analizlerinin ekrana geldiği Gün Ortası, Ece Üner’in sunumuyla saat 13.00’te,



Afşin Yurdakul’un sunumuyla haberin manşetinin atıldığı Habertürk Manşet saat 15.00’te,



Türkiye ve dünya gündemine ilişkin tüm gelişmelerin ekrana geldiği Akşam Haberleri, Didem Arslan Yılmaz’ın sunumuyla saat 17.00’de,



Türkiye’de ve dünyada öne çıkan başlıklar ve sıcak gelişmelerin ekrana geldiği Ana Haber, Veyis Ateş’in sunumuyla saat 19.00’da,



Gündemin tüm ayrıntılarının ekrana geldiği Haber Bülteni, Senem Toluay Ilgaz’ın sunumuyla saat 20.00’de,



Sıcak gelişmelerinin ekrana geldiği Hafta sonu Haberleri, Buket Güler ve Gözde Şeker’in sunumuyla,



Ekonomideki gelişmelerin ekrana geldiği Ekonomide Görünüm, Serdar Kuter’in sunumuyla,



Hava durumunun nabzını tutan Hava Durumu, Hüseyin Öztel’in sunumuyla,



Günün spor olaylarının ekrana geldiği Spor Bülteni, Kübra Ertuğ ve Emin Çağlar’ın sunumuyla,



Günün sıcak gelişmelerinin ekrana geldiği Gece Haberleri, Fulya Kalfa ve Oya Çebi’nin sunumuyla Habertürk TV’de sizleri bekliyor.



Haber, görüş, analiz, yorum gün boyu Habertürk TV’de!

habertürk tv