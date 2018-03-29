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Posta'nın haberine göre; Sıla ve Ahmet Kural birlikteliği, magazin dünyasının en sürpriz aşklarından biri olmuştu. Sıla zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ne kadar büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu gösteriyordu. Ancak bundan 1,5 ay önce ikilinin ilişkisi başladığı gibi sürpriz bir şekilde sona erdi. Taraflar, konuyla ilgili konuşmaktan kaçındı. İlişkinin ise Ahmet Kural'ın Sıla'ya kıskançlıktan kaynaklı şiddet uyguladığı için bittiği öne sürüldü.