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Perşembe günü bir seyahat, eğitim, değişik bir iş fırsatı sizi çok mutlu edebilir. Daha az tanıdığınız insanlardan şanslar karşınıza gelebilir. Değişik kültürlerin, eğitimlerin sizi etkilediğini görebilirsiniz.