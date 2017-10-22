23 Ekim 2017 Pazartesi, 00:56:03 | Güncelleme: 01:12:34
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 16-22 Ekim haftası burç yorumunuz...
1
1|67
Haftaya Güneş’in burç değiştirerek Akrep burcuna geçmesiyle başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu döngüde, ortaklaşa para konuları, banka işlemleri, borç, kredi, faiz, vergi, nafaka, miras alanlarınızda kendinizi göstermeye başlıyorsunuz
HABERİN DEVAMI
2
2|67
Eşinizin veya ortağınızın maddi durumuyla ilgili konular 1 ay boyunca ön plana çıkabilir. Salı günü, parasal konularda hislerinize güvenebilirsiniz.
3
3|67
Bir yandan da hayatın derin ve mistik yönleri sizi fazlasıyla etkileyebilir ve fedakarlıklarınızı arttırabilirsiniz. Bu haftanın en şanslı ve fırsatlı günlerinden bir tanesi Perşembe günü.
4
4|67
Ortak parasal işlerinizde şans ve fırsatlar ayağınıza gelebilir ama kararsızlıklarınızla ayağınıza gelecek olan fırsatları kaçırmamaya çalışın. Cumartesi günü iş alanlarınızda bazı konuların derinliğe ineceksiniz.
HABERİN DEVAMI
5
5|67
Para konularında etkili konuşmalarınızı iş alanlarınıza aktarmanız mümkün. Önemli parasal kararlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Yine bu Cumartesi toplum önü ilişkilerinizde de bazı zorlanmalar oluşabilir.
6
6|67
Kalabalık yer ve ortamlarda sevdiğiniz insanı manipüle etmeyin ya da onun sizin üzerinizde baskı kurmasına izin vermeyin.
7
7|67
Bu haftabaşında Güneş Akrep burcuna geçiyor. Kimliğinizi özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde ve ortaklı işlerinizde göstermeye başlıyorsunuz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Şartlar çoğunlukla karşı tarafın elinde olabilir, sevdiğiniz insanın şartlarına göre hareket edebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
8
8|67
Salı günü ortaklaşa işlerinizde arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Özel ve ortaklı işlerinizde çevrenizden göreceğiniz destekler sizi rahatlatabilir. İnsanlar arasında köprü kurabilirsiniz.
9
9|67
Perşembe günü özel hayatınızda kendinizi fırsatlı ve şanslı göreceksiniz. İlişki adımları, ilişkinizi bir üst seviyeye taşıma, ilişkilerden fayda sağlama, popülerliğinizin artması gibi etkiler devrede. Ortaklaşa işlerinizde de şanslı olabilirsiniz.
10
10|67
Cumartesi günü, dış ortamlarda veya seyahatlerde sevdiğiniz insanla derin konuşmalar devreye girebilir.
HABERİN DEVAMI
11
11|67
Kendinizi ortaklı işlerinizde fikirsel olarak güçlü ve etkin hissedeceksiniz yalnız yapacağınız işlerde, iş seyahatlerinizde bazı sorunlar oluşması muhtemel görünüyor. Sizi daha az tanıyan insanlarla bu Cumartesi anlaşmakta zorlanabilirsiniz.
12
12|67
Bu haftabaşı Güneş Akrep burcuna geçiyor. Kimliğinizi iş ve hizmet alanlarınızda göstermeye başlıyorsunuz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Sağlığınızla ilgili konular bir ay boyunca gündeminizde olacak.
13
13|67
Bir yandan da sorumluluklarınız artıyor, daha fazla çalışacak, başkaları için uğraşacaksınız. Salı günü etrafınızdan alacağınız destekleriniz çok fazla.
HABERİN DEVAMI
14
14|67
İş alanlarınızda verimliliğiniz yüksek olacak, yaratıcılığa veya sanata dayalı işlerinizde daha kolay ve verimli ilerleyebilirsiniz.
15
15|67
Perşembe günü iş ve hizmet alanlarınızda önemli bir fırsat karşınıza gelebilir. Yapacağınız işlerde kendinizi mutlu ve şanslı görebilir, günlük hayatınızın ritminin arttığını görebilirsiniz. Yine sağlığınızla ilgili konularda abartıdan bu dönem uzak durun.
16
16|67
Cumartesi günü, iş hayatınızda araştırmacı yanlarınızı sergileyebilirsiniz. Çevrenizden göreceğiniz destekle, iş hayatınızda düşüncelerinizi etkili bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
17
17|67
Bir yandan da sevdiğiniz kişiyle duygusal olarak sorunlar yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın sizi yönlendirmeya çalışması, kıskançlığı veya baskısı sizi zorlayabilir.
18
18|67
Bu haftabaşı Güneş Akrep burcuna geçiyor ve 1 ay boyunca kimliğinizi, aşk hayatınızda, özel yaşantınızda veya çocuklarınızla ilgili oluşumlarda göstermeye başlayacaksınız sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Hayatı keyfili yönleriyle algılayabilir, aktivitelerde, sportif faaliyetlerde bulunabilirsiniz.
19
19|67
Salı günü kreatif veya sanata dayalı işlerinizde başkalarından alacağınız destekler yüksek görünüyor. Eğitmenlik, öğrenimle ilgili konularda da yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle beraber yapacağınız tatil veya gelecek planları sizi mutlu edebilir.
HABERİN DEVAMI
20
20|67
Perşembe günü aşk hayatınızda 5 yıldızlı günlerden olabilir. Bir teklif alabilir veya siz teklifte bulunabilirsiniz. Çocukla, bebekle ilgili oluşumlar sizi keyiflendirebilir. Şansınız yüksek olacağından, riskli işlerde ve şans oyunlarında şansınızı konuşturabilirsiniz.
21
21|67
Cumartesi günü, özel hayatınızda sevdiğiniz insanın güçlü etkileriyle, ilişkinizi gözden geçirecek konuşmalar içerisinde olabilirsiniz. Ortaklı işleriniz için şanslı etkiler altındasınız.
22
22|67
Aşk hayatınız ve çocuğunuzun kararlarını devreye sokun. Bir yandan da sevdiğiniz insanla ev ortamlarınızda manipüle edici, kıskançlık ve baskıyla hareket etmeniz mümkün. Bu da aile ilişkilerinizde sorunlara neden olabilir.
HABERİN DEVAMI
23
23|67
Haftanız Güneş’in Akrep burcuna geçmesiyle başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Kimliğinizi, evinizde ve ailenizle ilgili olaylarda göstereceksiniz.
24
24|67
Bu dönem aileniz herşeyden önemli olabilir. Evinizle ilgili konular, ev alım, satım, kiralama gibi işleriniz daha fazla ön planda olabilir.
25
25|67
Salı günü enerjinizi sevdiklerinize aktaracaksınız. Ailenize parasal yardımlar yapmak öne çıkabilir.Onlardan da yardım görebilir, aile hayatınız için yapmanız gereken düzenlemeler için harekete geçebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
26
26|67
Perşembe günü Ailenizde, evinizde ve yuvanızda şansınız ve keyfiniz yüksek olabilir. Yakın çevrenizi işin içine alacak konularda hızlı ve kararlı hareket etmeye özen gösterin. Bir emlak, alım satım fırsatı, evle ilgili bir şans ayağınıza gelebilir.
27
27|67
Cumartesi günü, ev hayatınızda yapılması gerekenler, tamamlanması gereken işleriniz için güçlü etkiler altında olacaksınız. Önemli ailevi konular devreye girebilir. Yalnız çalışıyorsanız iş hayatınızda da bazı sorunlar ortaya çıkabilir. İş konularında güçlü insanların sizi yönlendirmesi, ilişkilerinize sorunları taşıyabilir.
28
28|67
Bu haftabaşı Güneş Akrep burcuna geçiyor. Yakın çevre, akraba, kardeşler ve komşuların hayatı öne çıkmaya başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar.
HABERİN DEVAMI
29
29|67
Yine satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, ticaret, öğrenim, bilgisayar alanlarında işi olanlar için kendilerini gösterecekleri bir dönem başlıyor. Yakın çevrenizde olup biten konulara ilgi duyacak, eğitiminizin üzerine eğileceksiniz.
30
30|67
Salı günü, özel hayatınızda sevdiğiniz insan yapmanız gereken sorumluluklarda ve işlerde sizi destekliyor olacak. Ortaklaşa atılacak adımlarda şanslı, yardımsever adımlarınız devrede olabilir.
31
31|67
Perşembe günü yakın çevrenizle olan işleriniz veya bağlantılarınızda oldukça şanslı ve fırsatlı olacaksınız. Karşınıza gelecek olan bu fırsatlarınızda maddi yönden kararsız adımlar atmamaya çalışın.
HABERİN DEVAMI
32
32|67
Cumartesi günü yakın çevrenizle yapacağınız konuşmalar, aşk hayatınıza olumlu yansıyabilir. İletişiminiz yüksek olacak ve siz olayların derinine inmek isteyeceksiniz.
33
33|67
Yalnız bir yandan da Aşk hayatınız ve eğlence ortamlarınız için yapacağınız harcamalar ilişkinizde pürüzlere neden olabilir. Haftasonu arkadaşlarınızla yapacağınız planlar çerçevesinde sevdiğiniz insanla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.
34
34|67
Haftaya iletişimsel işlerinizle başlayacaksınız sevgili Teraziler. Bu Pazartesi Güneş Akrep burcuna geçiyor. 1 ay boyunca kimliğinizi, maddi konularda ve sahip olduğunuz değerler alanında ortaya koymaya başlayacaksınız.
HABERİN DEVAMI
35
35|67
Para konuları sizin için önemli olacak. Bu ay içinde kazancınızı yükselteceksiniz. Salı günü, iş hayatınızda yaratıcı ve güzel etkileriniz var. Başkalarına yapacağınız yardımlar, anlayışlı yaklaşımınız karşılığını güzel sonuçlarla gösterebilir. Satış veya pazarlama işindeyseniz hayalgücünüz iyi çalışacak.
36
36|67
Perşembe günü maddi konularda güzel fırsatlar ve şanslar ayağınıza gelebilir. Bu alanlarda rahatlama, genişleme veya ferahlama etkisine sahipsiniz yalnız karşınıza gelecek olan fırsatlarda kararsızlığınızı iyi kontrol etmeye çalışın. Çok harcama yapmayın.
37
37|67
Cumartesi günü ailenize yönelik maddi konularda etkin ve güçlü bir politika izleyebilirsiniz. Kafanızdakileri hayata geçirmek kolay olacak. Emlak ve evle ilgili konularda önemli kararlarınızı canlandırın.
HABERİN DEVAMI
38
38|67
Bir yandan da aile hayatınızda kıskançlık, baskı ve ısrarcılık gibi konulara dikkat etmelisiniz. Aile hayatınıza harcamanız gereken ilgi, sizin kendinize ayıracağınız zamandan çalabilir. Hızlı ve hareketli bir haftasonu sizleri bekliyor.
39
39|67
Bu haftabaşı Maddi konular ön plana geçerken Güneş’in sizin burcunuza geçmesiyle beraber düşük hissettiğiniz enerjinizde yükselme görecek, fiziki olarak kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Sağlığınızda zorlandığınız noktalar geride kalmaya başlıyor.
40
40|67
Kişisel girişimleriniz adına olumlu bir döneme giriş yapıyorsunuz. Salı günü hayatınızda birisi varsa aşık olduğunuz insan kişisel hayatınızdaki kararlarınızda sizi destekliyor olacak.
HABERİN DEVAMI
41
41|67
Yine sanatsal veya kreatif işlerinizde sanatsallığınızı ve yaratıcılığınızı konuşturabilir, çevrenizdekileri etkileyebilirsiniz. Perşembe günü kariyerinizde ve parasal konularda güzel bir şans veya fırsat ayağınıza gelebilir.
42
42|67
Kendinizi mutlu, şanslı ve iyimser görebilirsiniz, hala bir takım kararsızlıklarınız var, ilişkilerinizde zorlanmalarınızı aşmış değilsiniz ama yine de her alandan karşınıza gelecek olan fırsatlar yüzünüzü güldürebilir sevgili Akrepler.
43
43|67
Cumartesi günü etkili iletişiminizi, kendi kişisel hayatınıza ve planlarınıza yönlendireceksiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar size bir çok konuda yardımcı olacaklar. Hayatınızla ilgili önemli kararlarınızı devreye sokmaya çalışın.
HABERİN DEVAMI
44
44|67
Yine de bu Cumartesi etrafınızdaki insanları kendi planlarınıza göre yönlendirmeye çalışmanız ters tepebilir. Yine yakın çevre ilişkilerinizde olan olaylar sizi manen etkileyecek.
45
45|67
Haftanız kendi kişisel isteklerinizle başlarken Güneş’in Akrep burcuna geçmesiyle beraber ön planda olduğunuz işlerinizde kendinizi geri plana çekebilirsiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar.
46
46|67
Kişisel girişimleriniz ve başlangıçlarınız adına hareket etmemeye, adım atmamaya özen göstermelisiniz. Kendinizi geri plana çekmeniz ve olayları gözlemlemeniz işinize yarayacak. Sağlığınıza dikkat etmeniz, enerjinizi kontrollü tutmanız gereken bir dönem içine giriyorsunuz.
HABERİN DEVAMI
47
47|67
Salı günü, sevdiklerinizle beraber yapılacak planlar veya alışverişler kafanızı biraz rahatlatabilir. Aileniz sizi birçok konuda destekleyecek. Yardımseverliğinizi, fedakarlıklarınızı daha fazla onlara gösterebilirsiniz.
48
48|67
Perşembe günü geri plandan yürütülen işlerinizde değişik şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ruhunuzu geliştirmek, önemli işlerinizde planlar yapmak sizi mutlu edebilir. Spiritüel konulara daha fazla ilgi duyabilirsiniz.
49
49|67
Cumartesi günü parasal olarak alacağınız haberlerle kendinizi güçlü ve etkin hissedeceksiniz. Kafanızdaki fikirler için planlar yapabilirsiniz. Derinden ve geri plandan yürütülen her tür işinizde sahip olduklarınız size prestij kazandırabilir.
HABERİN DEVAMI
50
50|67
Yine de kalabalık ortamlarda parasal konular arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi etkileyebilir. Bir yere ödeme yapacaksınız bazı zorlanmalara dikkat edin.
51
51|67
Bu haftabaşında Güneş’in burç değiştirmesiyle beraber 1 ay boyunca kimliğinizi, sosyal çevrenizde, organizasyonlarda, grupsal işlerde ve arkadaşlıklarınız alanında göstermeye başlıyorsunuz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar.
52
52|67
Bu alanda bu ay içerisinde geleceğinize yönelik planlar devreye girebilir. Birden fazla işten elde edilen gelirleriniz, toplum ve takım çalışmalarında kendinizi ortaya koymanız önem kazanacak.
HABERİN DEVAMI
53
53|67
Salı günü sosyal çevreniz, sosyal işlerinizde üzerinizden yükü almaya gönüllü olabilir. Yakın çevrenizden alacağınız ruhsal destekle önemli işlerinizde yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Yeni gireceğiniz ortamlarda fikirlerinizden esinlenebilir.
54
54|67
Perşembe günü sosyal ortamlarınızda, yeni tanışacağınız gruplarda, arkadaş çevrenizde çok güzel şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ortak parasal konularda beklenmedik şanslar karşınıza gelebilir.
55
55|67
Cumartesi günü sosyal çevrenizde, organizasyonlarda ve grupsal işlerinizde güçlü yanlarınızı ortaya koyacaksınız. Çevrenizi düşüncelerinizle istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz ve onlardan aradığınız desteği bulabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
56
56|67
Yine de toplum önünde ilişkilerinizde bazı güç gösterileri sürtüşmeler ve kıskançlıklara da açık olacaksınız. Kışkırtıcı durumlardan uzak durun. Özel hayatınızda güçlü yanlarınızı ortaya koymanız sevdiğinizle anlaşmanızı zorlaştırbilir.
57
57|67
Bu haftabaşı Güneş’in Akrep burcuna geçmesiyle birlikte kimliğinizi, kariyer ve iş alanlarınızda göstermeye başlayacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar.
58
58|67
Üzerinize gerekenden daha fazla sorumluluk alabilir, kendinizi işiniz alanında göstermek isteyebilirsiniz. Toplum önünde olmak, kariyerinizi güçlendirmek önem kazanıyor.
HABERİN DEVAMI
59
59|67
Salı günü sahip olduğunuz mütevazı ve diğer insanları düşünen yönleriniz, iş alanlarınızda size yeni açılımlar sunacak. Maddi konularda sezgilerinizle ve yaratıcılığınızla çalışacak ve istediğiniz sonuçları alacaksınız.
60
60|67
Perşembe günü Kariyerinizde ve iş alanlarınızda çok cazip ve önemli bir teklif karşınıza gelebilir. İş alanlarınızda genişleyebilir, işinizi büyütebilir veya sahip olduklarınız ve yapacaklarınız konusunda kendinizi şanslı ve minnet dolu hissedebilirsiniz. Eşizin ailesinin hayatında da güzel gelişmeler yaşayabilir.
61
61|67
Cumartesi günü iş ve kariyer alanlarınızda etkin düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı ön plana çıkartabilirsiniz. İş hayatınızda her işin derinine inmek isteyeceksiniz.
HABERİN DEVAMI
62
62|67
Yalnız dış ortamlarda bazı ilişkilerinizde sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Seyahatteyseniz, keyfiniz bozulabilir. Aile ilişkilerinize de bu haftasonu gereken özeni gösterin.
63
63|67
Bu haftabaşı Güneş’in Akrep burcuna geçmesiyle beraber kimliğinizi, yabancı ortaklı işler, medya, seyahat, ticaret, eğitim, hukuk alanlarınızda ortaya koyabilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu işlerden herhangi biriyle uğraşıyorsanız, şartlar sizin lehinizde olacak.
64
64|67
Geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde öne çıkmaya başlıyorsunuz. Salı günü kafanızdaki planları rahatlıkla uygulamak için gün boyunca hislerinize güvenin. Medya, yabancılarla yapılacak işleriniz, seyahat konularında yaratıcı ve fedakar yönlerinizle hareket edecek, uyumu yakalayacaksınız.
HABERİN DEVAMI
65
65|67
Perşembe günü bir seyahat, eğitim, değişik bir iş fırsatı sizi çok mutlu edebilir. Daha az tanıdığınız insanlardan şanslar karşınıza gelebilir. Değişik kültürlerin, eğitimlerin sizi etkilediğini görebilirsiniz.
66
66|67
Dış ortamlarda seçenekleriniz yüksek olabilir. Cumartesi günü güçlü ve etkili arkadaşlarınızla olan iletişiminizde iyi etkiler altında olacaksınız. Grupsal işleriniz, geleceğe yönelik planlarınız için görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz.
67
67|67
Yalnız Sosyal ortamlarda ve arkadaşlarınızla bulunacağınız meclislerde parasal konularda bazı sürtüşmeler ve sorunlar da yaşayabilirsiniz. Borç alış verişlerinden uzak durun.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.