Haftanın MVP'si Randolph

THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid forması giyen ABD asıllı Sloven basketbolcu Anthony Randolph, 30. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya temsilcisinin sahasında Almanya ekibi Brose Bamberg'i 106-86 mağlup ettiği maçta 38 verimlilik puanıyla oynayan Randolph, normal sezonun son haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 24 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 23 sayı, 5 ribaunt, 5 top çalma, 4 asistlik performans sergiledi. Randolph, iki sayılık atışlarda 6'da 4, üç sayılık atışlarda 4'te 4 ve serbest atışlarda 4'te 3 ile oynadı.

İspanya'nın Unicaja Malaga takımında forma giyen Sırp Nemanja Nedovic, 36 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 33 verimlilik puanıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas üçüncü sırada yer aldı.