Konu ile ilgili açıklama yapan Ateş, şunları söyledi:

"Bugün bazı internet haber sitelerinde yer alan Varlık Fonu yönetimine ilişkin haberler tamamen söylentiye dayalı olup, herhangi bir gerçeklik payı taşımamaktadır. Bu vesile ile spekülasyona dayalı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim."