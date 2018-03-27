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Bebek sırtlarındaki dubleks bir yalı dairesini de gezen ünlü çiftten Bensu Soral, 5 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon TL) değerindeki eve hayran kaldı. Sık sık Bebek ve çevresinde vakit geçiren Soral'ın Boğaz hayaline nişanlısı da sıcak baktı.