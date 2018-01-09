56 yaşındaki Hakan Peker'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü söylenip duruyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etti.



"KEŞKE ESTETİK YAPTIRMASAYDIN"

Kaşlarını da kaldırttığı iddia edilen Hakan Peker'i gören takipçileri, "Keşke estetik yaptırmasaydın", "Ne gerek var bu kadar estetiğe?" yorumlarında bulundu.



Hakan Peker