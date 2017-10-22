Haksız yere atanan memurların kayıpları telafi edilecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çevre Sağlığı Teknisyeni Harun Öksüz, görev yaptığı Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden 2004'te isteği dışında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü emrine atandı.

Harun Öksüz atamanın iptali için dava açtı. Davayı kazanan Öksüz, 5 yılın ardından eski görevine döndü. Kurumunda fiilen çalışamamasının hukuka aykırı atama işleminden kaynaklandığını ileri süren sağlık teknisyeni, il sağlık müdürlüğünde çalışamadığı 5 yıl için döner sermaye ek ödemesinin faiziyle ödenmesini istedi.

Öksüz, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünün talebi reddetmesi üzerine Trabzon İdare Mahkemesinde dava açtı. İl Sağlık Müdürlüğü işlemini hukuka uygun bulan İdare Mahkemesince, davacının fiilen çalışmadığı döneme ilişkin ek ödeme talep edemeyeceği belirtildi.

5 YILLIK DÖNER SERMAYE YASAL FAİZİYLE ÖDENECEK

Trabzon İdare Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Danıştay 5. Dairesine geldi. Daire, Trabzon İdare Mahkemesinin kararını bozarak, yeniden bir karar verilmek üzere dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Dairenin kararında, İdare Mahkemesinin gerekçesinde, "döner sermaye ödemelerinin kuruma katkı sağlanması halinde ve fiilen çalıştırılma sonucu hak edileceğinin, böyle bir çalışma olmadan ödeme yapılamacağının" belirtildiği aktarıldı.

Davacı teknisyenin, isteği dışında atandığı kurumdan eski kurumuna dönmek için açtığı davada, atanma işleminin hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği ve teknisyenin 5 yıl sonra il sağlık müdürlüğüne geri döndüğü hatırlatılan kararda, bir idari işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, bu kararın işlemi, yapıldığı andan başlayarak ortadan kaldırdığı vurgulandı.

İdarenin, kararlarıyla ortaya çıkan sonuçları gidermekle yükümlü olduğu belirtilen kararda, "Davacının kurumda fiilen çalışamaması, hukuka aykırı bulunan bir işlemden kaynaklandığından, bu işlemin sonucu uğradığı zararların da yani alması gereken ancak alamadığı döner sermaye katkı paylarını alamamaktan doğan zararın da davalı idarece tazmini zorunludur" denildi.

İDARE MAHKEMESİ BOZMA KARARINA UYDU

Danıştay'ın bozma kararına uyan Trabzon İdare Mahkemesi de Anayasa'nın 125. maddesi gereğince, hukuka aykırılığı yargı kararıyla saptanarak iptal edilen işlemden kaynaklanan zararın idarece tazmininin zorunlu olduğunu vurguladı. İdare Mahkemesinin son kararında, "Davacının çevre sağlığı teknisyeni olarak fiilen çalışamaması, hukuka aykırı bulunan idare işleminden kaynaklandığından bu işlem sonucu uğranılan zararın idarece karşılanması zorunludur" ifadeleri kullanıldı.

İdare Mahkemesinin bu kararına karşı davalı Trabzon Valiliği karar düzeltme isteminde bulundu. Valiliğin istemi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi. Böylelikle sağlık teknisyeni memurun 5 yıl boyunca alamadığı döner sermaye miktarının yasal faiziyle ödenmesi kararı kesinleşti.

"EMSAL BİR KARAR VERİLDİ"

Kararı AA muhabirine değerlendiren Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Öksüz'ün üyeleri olduğunu belirterek, hukuki süreci sendika olarak yakından takip ettiklerini söyledi.

İstek dışı tayin ve atamalar nedeniyle oluşacak hak kayıplarının önlenmesi adına Danıştayın emsal bir karar verdiğini ifade eden Kahveci, "Çalışanın isteği dışında yapılan bu atamaların mahkemeden dönmesinin ardından, geçen süredeki kayıpların tek sorumlusu keyfi işlere imza atan idarelerdir. Umarız ki bu karar, bu şekilde atama yapan idarecilere ders olur." diye konuştu.

memur atama

haksız atama

memur