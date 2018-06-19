Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Ruhumun Aynası, Hayatboyu, Kolpaçino, Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Hırsız var, Kiralık Aşk gibi dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Haktan Pak ile Bir Erkek Bir Kadın dizisinin yönetmeni ve Kiralık Aşk dizisinin yapımcısı Müge Turalı Pak 6 yıllık evliliklerini bitirmek için geçtiğimiz hafta anlaşmalı boşanma davası açtı. Ancak Haktan Pak avukatı aracılığıyla anlaşmalı boşanmaktan vazgeçerek, davayı çekişmeli boşanma davasına çevirdi, mal paylaşımı davası da açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen boşanma davasına Müge Turalı Pak'ı avukatı Aslı Kibar temsil etti.

Aslı Kibar, "Anlaşmalı boşanma kararı alan çiftten Haktan Pak davayı çekişmeliye çevirmiştir. Biz de karşı dava açacağız" dedi.



Mahkeme çocukları olmayan tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının incelenmesi için gerekli birimleri yazı yazarak duruşmayı erteledi.