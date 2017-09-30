Halil Ergün: Yürümekte zorluk çekiyorum

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Kilo problemi yaşadığını belirten oyuncu, "Alkolü bıraktım, kilom yüzünden yürümekte zorluk çekiyorum. Acilen kilo vermem lazım, artık beslenmeme de dikkat ediyorum. 100 kilonun üzerindeyim. Daha sağlıklı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.



Usta oyuncu Halil Ergün uzun süredir ekranlardan uzakta... (Hürriyet)