4 | 7

Hanımlar - beyler, tekrar söylüyorum, benim ilk evliliğimi bitirmemin Bergüzar ile zerre kadar dahi alakası yoktur. Resmen ve anlaşma yoluyla bitmiş bir evlilikten bir süre sonra böylesi zorluklar olacağını bile bile özveri ve aşk ile başlamış bir ilişkidir bizimkisi. Kalkıp -mış, -miş ve ‘duyduk ki’ gibi ifadelerle yazılmış dedikodulara itibar etmek olacak iş değildir. Kaldı ki o günlerde bu dedikodulara taraf yaptığınız kişilerin şu an aileleri ve çocukları var. Biraz saygı lütfen.