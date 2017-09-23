2009 yılında oyuncu Bergüzar Korel nikah masasına oturan Halit Ergenç, evlilikleriyle ilgili yapılan yorumlara Instagram'dan yanıt verdi.
Eşiyle yer aldığı fotoğrafı sayfasında paylaşan Ergenç, altına şu notu düştü:
"Seneler evvel, ilişkimizin başlarında herkes ağzının suyu akarcasına üstümüze saldırırken neler yaşadığımızı bir röportajda anlatmıştım. Adam olan bir defa söylemeyle anlar kelamı ama bugün bu kadar sene sonra hala bir takım yerlerde bir takım çirkin yakıştırmalar yapılıyorsa hele ki Bergüzar hakkında, demek ki ben güzelce anlatamadım halimizi diye düşünüyorum.
Hanımlar - beyler, tekrar söylüyorum, benim ilk evliliğimi bitirmemin Bergüzar ile zerre kadar dahi alakası yoktur. Resmen ve anlaşma yoluyla bitmiş bir evlilikten bir süre sonra böylesi zorluklar olacağını bile bile özveri ve aşk ile başlamış bir ilişkidir bizimkisi. Kalkıp -mış, -miş ve ‘duyduk ki’ gibi ifadelerle yazılmış dedikodulara itibar etmek olacak iş değildir. Kaldı ki o günlerde bu dedikodulara taraf yaptığınız kişilerin şu an aileleri ve çocukları var. Biraz saygı lütfen.
Bergüzar Korel benim sekiz senelik karım, oğlumuz Ali’nin harika annesi, en kıymetlim en sevdiğimdir her zaman.
Bu tarz yakıştırmaları reddediyor, son derece haksız buluyor ve şiddetle kınıyorum.
Saygılarımla.
Halit Ergenç"
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