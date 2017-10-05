Halit Ergenç'ten 150 bin TL'lik isyan

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‘DIŞARIDAN KOLAY GELİR’

Birçok noktada hayatlarından ödün verdiklerini belirten Ergenç şöyle konuştu: “Sanki biz bedavadan yaşıyoruz gibi oluyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Olabilseydi herkes oyuncu olabilirdi...”