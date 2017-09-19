Halkbank: 1 - Fenerbahçe: 3

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal Çağlar
HALKBANK: Petric, Faik Samet Güneş, Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Mustafa Ramazanoğlu, Emre Batur
FENERBAHÇE: Selçuk Keskin, Sket, Gladyr, Metin Toy, Quesque, Resul Tekeli (Ahmet Karataş, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın, Metin Toy, Burak Hazırol)
SETLER: 22-25, 26-24, 18-25, 13-25
SÜRE: 121 dakika (33, 29, 34, 25)
Voleybolda, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Halkbank ile Kupa Voley'i kazanan Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Halkbanklı oyuncular, sahaya, geçen hafta hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübü asbaşkanlarından ve voleybol şube sorumlusu Hakan Dinçay'ın anısına 'Seni unutmayacağız' yazılı pankartla çıkarken, maçtan önce Dinçay için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçı, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile protokol tribününden takip etti.
Sahadan 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarının ardından 3. kez kupayı müzesine götürdü.
Maçın ardından TVF Başkanı Üstündağ, Bakan Bak'a, A Milli Erkek Takımı'nın imzalı formasını hediye etti. Sarı-lacivertliler şampiyonluk kupasını Bakan Bak'ın elinden alırken, Halkbank'a ise ikincilik kupasını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.
- fenerbahçe
- halkbank
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