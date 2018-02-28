HALKBANK: 1 - VFB FRIEDRICHSHAFEN: 3

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Stefan Bernström (İsveç)

HALKBANK: Hakkı Çapkınoğlu, Berkün Eber Üstündağ, Burutay Subaşı, Samed Faik Güneş, Hernandez, Patric (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Mustafa Ramazanoğlu, Chernokozhev, Loh, Abdullah Çam)

VFB FRIEDRICHSHAFEN: Protopsaltis, Collin, Boladz, Takvam, Günthör, Tischer (Steuerwald, Kevorken, Westerholt, Atanasov, Malescha, Kocian)

SETLER: 14-25, 21-25, 26-24, 19-25

SÜRE: 105 dakika (23, 26, 29, 27)

Karşılaşmada 1. setin ilk teknik molasına 8-6, ikinci teknik molasına da 16-12 önde giren Almanya temsilcisi karşısında Halkbank, hücum organize etmekte zorlandı. Seti, VfB Friedrichshafen 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.

2. sete Berkün'ün servisleri ve Loh'un bloklarıyla başlayan başkent temsilcisi karşısında oyunda dengeyi kuran Alman ekibi, ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Halkbank, ortadan ürettiği hücumlar ve blokta yeniden etkin olmasıyla rakibinin oyunu koparmasını engelledi. VfB Friedrichshafen, ikinci teknik molasına 16-15 üstün girdiği seti, 25-21 alarak skoru 2-0 yaptı.

3. sete iyi başlayan Halkbank, ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. İyi oyununu sürdüren başkent ekibi, ortadan sayılar bulmaya devam etti ve ikinci teknik molaya da 16-14 üstün giren takım oldu. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen seti, ev sahibi takım, 26-24 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

4. setin ilk teknik molasına 8-7 Alman temsilcisi önde girdi. 3. setteki direncini sürdüren Halkbank, ortadan sayılar üretti. Manşet problemi yaşayan Halkbank'ın genç kodrosu karşısında zorlanmayan ve 2. teknik molaya 16-14 önde giren VfB Friedrichshafen, seti de 25-19 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Maç öncesinde grupta VfB Friedrichshafen ilk, Halkbank da ikinci sırada yer alarak 12'li play-off turuna yükselmeyi garantilemişti.