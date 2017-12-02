Haluk Levent, borcunu ödediği Recep Sert'i ziyaret etti

Haluk Levent, Sert çiftinin Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kafeteryasında kahvaltı yaptı. Çift, Haluk Levent ile çektirdikleri fotoğrafı, "Bir insan bu kadar mı doğal olur. Cansın ağabey, sözünün erisin, adam gibi adamsın, bize inandığın için, dinlediğin için, kalkıp buralara geldiğin için teşekkür ederiz. Allah yolunu hep açık etsin, iyi insanlar çıkarsın karşına" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.



DHA'nın haberine göre; İnegöl'de 2013 yılında temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından başarılı bir ameliyat ile beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi nakledildi.



Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süren tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanışıp evlendi. Çift, dünyaya gelen kızlarına 'Hira Emine' adını verdi.



Recep Sert, taşeron firma üzerinden çalıştığı İnegöl Belediyesi'nden disiplinsiz davranışları nedeniyle çıkarılınca bir süre önce ilçede eşinin adını verdiği bir kafe açtı. Kafeteryasına aldığı beyaz eşyaların 500'er liralık ilk 3 taksitini ödeyemeyen Sert, Bursa 10'uncu İcra Dairesi'nin talimatı ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Taahhüdü ihlal' suçundan gözaltına alındı, daha sonra da tutuklandı.



Borcunu ödemesi durumunda cezaevinden çıkacağı belirtilen Recep Sert'e, rock şarkıcısı Haluk Levent öncülüğünde kurulan AHBAP Bursa şubesinden destek geldi. AHBAP şubesi, Sert'in borcunun 6 bin lirasını karşıladı. Haluk Levent de tutuklama haberini öğrenince, Esma Sert'i arayıp bilgi aldı ve Recep Sert'in kalan 6 bin liralık borcunu ödedi. Böylece Recep Sert tahliye edildi.



İŞYERİNDE ZİYARET ETTİ



Bursa'da dün akşam konser veren sanatçı Haluk Levent, bu sabah daha önce ziyaret için söz verdiği Esma ve Recep Sert çiftinin İnegöl ilçesindeki kafeteryasına gitti.

Kahvaltıyı Recep Sert ve eşi ile birlikte yapan Levent, burada bir saat kaldıktan sonra ayrıldı. Sert çifti, Haluk Levent ile çektirdikleri fotoğrafı, "Bir insan bu kadar mı doğal olur. Cansın ağabey, sözünün erisin, adam gibi adamsın, bize inandığın için, dinlediğin için, kalkıp buralara geldiğin için teşekkür ederiz. Allah yolunu hep açık etsin, iyi insanlar çıkarsın karşına" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Recep Sert

haluk levent