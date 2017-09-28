Haluk Levent, Zeynep Çeliksoy'u öldüren caniye isyan etti

Haluk Levent, okul yolunda pompalı tüfekle ateş ederek ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy'u öldüren Mehmet Salik'in basın mensuplarına verdiği cevaplara isyan etti!

Haluk Levent, 6 yaşındaki Zeynep’in ölümüne neden olan saldırgan Mehmet Salik’in basın mensuplarının “Neden yaptın?” sorusuna “Keyiften. Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım. Çıkınca anasını da öldüreceğim” açıklamasına isyan etti ve Twitter’da haberi paylaşarak, “Şerefsizlerin zavallılara zulmü üzerine kurulmuş bir dünya bu dünya…” yazdı.

haluk levent

Zeynep Çeliksoy