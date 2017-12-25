Hamsiden kötü haber geldi

Geçmiş yıllarda lezzeti ve fiyatının ucuz olması sebebiyle vatandaşların bolca tükettiği hamsi, bugünlerde tezgahlarda kilogramı 15 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor.
Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, çoğu zaman tezgahlarda hiç bulunamayan hamsinin, Türkiye karasularını erken terk ettiğini, bunda da deniz suyu sıcaklığının birinci etken olduğunu söyledi.
Hamsinin zengininden, fakirine her kesimin sofrasında devamlı bulunan bir balık türü olduğuna işaret eden Bayrak, "Şu an itibarıyla maalesef geldiğimiz durumda hamsi bizim için lüks oldu" dedi.
"SEZONUN GERİ KALANI İÇİN HAMSİ UMUDUMUZ YOK"
Bayrak, hamsiden bu sezon için umutlarını kestiklerini belirterek, balıkçılara ince hamsinin avlanmaması uyarısında bulundu.
Mezgit, barbunya ve istavrit gibi dip balıklarıyla sezonu geçirdiklerini belirten Bayrak, şunları dile getirdi:
"Tezgahlarımızda hamsi yok denecek kadar az. Bazı günler hiç olmuyor. Özellikle burada ince dediğimiz büyümemiş hamsilerin avlanmaması gelecek yıllar için önem arz ediyor. Balıkçı arkadaşlarımız buna dikkat etmeliler. Zaten sezonun geri kalanı için hamsi umudumuz yok."
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