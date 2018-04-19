Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 23 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Antalyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, rakiplerinin etkili oyuncularına karşı önlemlerini alacaklarını söyledi.

Hamzaoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor maçından galibiyeti çok istemelerine rağmen bir puanla ayrıldıklarını bildirdi.

Son dört haftada 10 puan topladıklarına değinen Hamzaoğlu, düşme hattından tam anlamıyla kopamadıklarını kaydetti.

Fenerbahçe maçının güzel ve keyifli geçeceğine inandığını anlatan Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli. Dört haftadır yenilmiyoruz. Fenerbahçe karşısında bu seriyi bozmadan iyi bir sonuçla İstanbul'dan dönmek istiyoruz. Fenerbahçe son haftalardaki formunu sürdürüyor. Daha da toparlanıyorlar, iyi oynuyorlar. Fenerbahçe'nin etkili ayaklarına önlem alacağız. Rakibimizin zayıf yönlerini değerlendirmeye çalışacağız."

Öte yandan Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. İdmana, sakatlıkları süren Salih Dursun ve Zeki Yıldırım katılmadı.