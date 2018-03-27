Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bundan sonra maçlarımız çok zor. Kazanacağımız kaybettiğimiz maçlarımız olacak ama futbolcularımıza inancımız sayesinde istediğimiz yere ulaşacağız" dedi.

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ile teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Konyaaltı Sanayici İşadamları Derneği'nin etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, ligde alt sıralarda yer alan kulüpte yaşanan zorlukların takım, yönetim, teknik heyet ve taraftarla aşılacağına inandığını söyledi. Antalyaspor'da göreve başladığında takımın zor durumda olduğunu anlatan Hamzaoğlu, "Geldiğimiz günlerde takım kötü durumdaydı. Herkes kulüpten ayrılmaya, gitmeye çalışıyordu. Gitmesi gerekenler vardı. Maddi anlamda yükü ağır olanlar, ileride yükü ağır olduğu için ayrılması gerekenler vardı. Yönetim kurulumuz hassas bir şekilde hayata geçirdi. Biz de bunda sıkıntı olmadığını, olması gereken bir durum olduğunu ve birlikte hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Biz kendi içimizden neler yetiştirebileceğimiz, kendi değerlerimizi ortaya çıkarmayı ve nasıl iyi takım olmayı düşündük" diye konuştu.

Antalyaspor'un başarısı ve ilerleyen yıllarda istediği hedefe ulaşması için takım olmak gerekliliğinden bahseden Hamzaoğlu, "Başarıya giderken bireysel olarak iyi futbolcular olması önemli ama takımda yıldızların önemi yoktur. Takım olma gerektiğine inandık. Kadromuzdaki arkadaşlarımızla kenetlendik. Arkadaşlarımıza değer verdiğimizi hissettirdik. Yola çıktık. Zor maçlarımız, kaybettiğimiz maçlar oldu. Bizim için asıl olan kaybettiğimizde destek veren taraftarımızdı. Futbola sonuç olarak bakılan ortamda kaybettiğinizde dahi bize verilen destek inanılmaz güç veriyor. Taraftarımız bilinçli ve takımını sevmesinden dolayı Antalyaspor çok şanslı" diye konuştu.

'KRİZİ HEP BERABER ÇÖZECEĞİZ'



Antalyaspor'un içinde bulunduğu zor durumdan kısa sürede çıkacağına inandığını aktaran Hamzaoğlu, "En zor yılımız bu yıl. Antalyaspor'un bu yılı güzel bir şekilde atlatacağına inanıyoruz. Krizi hep beraber çözeceğiz. Ondan sonra da çok daha güzel yerlere geleceğiz, gururlanacağız. Oralara çıkarken sağlam adımlarla, kalıcı olarak çıkacağız" dedi. Futbolcularının bireysel performansından bahseden Hamzaoğlu, oyuncularının yanlış pas, kendi kalesine gol atma gibi hata yapabileceğini ancak pozisyon hatası yapmaması gerektiğini vurguladı. Futbolcularının arkadaşlık dostluk ve beraber oynama alışkınlığı edindiği için iyi bir takım olduklarını vurgulayan Hamzaoğlu, "Bundan sonra maçlarımız çok zor. Kazanacağımız kaybettiğimiz maçlarımız olacak ama futbolcularımıza inancımız sayesinde istediğimiz yere ulaşacağız" dedi.

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Eto'o'nun Atiker Konyaspor'a transfer sürecini anlattı. Eto'o'nun Antalyaspor'da forma giydiği süreçte kulübe katkı sağladığına değinen Bulut, şunları söyledi:

"Eto'o'yu Antalyaspor'a transfer eden menajerler yönetim boşluğunda Konya'ya transfer etti. Biz göreve gelmeden önce Eto'o ve menajeri ile özel görüşmeler yapılmış. Eto'o bizden 2.5 yıl uzatma süresi istedi. Biz de yönetim olarak kendi teklifimizi ilettiğimizde kabul etmedi. Eto'o, 2.5 yıl daha kalmak istiyordu, kabul etmedik. Bu arada Eto'o el sıkışmış, hesabına para yatmış. Eto'o ya çok teşekkür ederiz Antalyaspor'a katkısı oldu, fakat Antalyaspor'a transfer eden ekip, Konya'ya bir şekilde götürmüştür."

Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk'ün kulübü iyi yere taşıma amacıyla çalışmalar yaptığını anlatan Bulut, "Genel kurul sonrası bütçemizin ödeme tablosuna baktığımızda böyle bir tablo beklemiyordum. Geçmişte çok güzel işler yapılmış. Samimiyetle söylüyorum, son derece iyi niyetli elini taşın altına koymuş, şahsi kefaletle kulübü en iyi yere taşımaya çalışmış yönetim sergilemişler. Öztürk ailesine teşekkür ediyorum. Bugün 150 milyon gibi rakama kimse krediyi almaz. Bizim ilerleyen yıllar için projelerimiz var. Kendi şirketlerimiz gibi düşünüyoruz. Yönetimimizle her şeyi paylaşıyoruz" diye konuştu.