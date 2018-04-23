Antalyaspor, Fenerbahçe'ye Ülker Stadı'nda Aatif, Soldado, Giuliano ve Valbuena'nın golleriyle 4-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlıların tek golünü 36. dakikada Doukara kaydetti. Haftayı 35 puanla kapatan Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maç sonrasında yayıncı kuruluşa kısa açıklamalar yaptı. Hamzaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Her topu ileri şişirdik. Maçın tamamında bunu yaparsanız atağa maruz kalırsınız. Hafta içi iyi çalıştı takım ama maça yansıtamadık."

"İkinci yarının başındaki tempomuz oldukça düşüktü. Fenerbahçe hak ettği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum."

"Puan veya puan alsaydık çok iyi olacaktı. Fenerbahçe bizim rakibimiz değildi. Puan veya puanlar alsaydık bizim için ekstra olacaktı. Şimdi Trabzonspor maçımız var. İnşallah oradan en iyi sonucu alırız."