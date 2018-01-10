BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN gökyüzünde oluşan Güneş- Mars olumlu açısıyla harekete geçmek istediğimiz alanlarda, enerji isteyen işlerimizde kendimizi ortaya koyabiliriz. Hırslarımız bizi yönlendirebilir. Sportif faaliyetlerde bulunmak için çok uygun bir gün geçireceğiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal işlerinizde etkili ve hızlı hareket edecek, amaçlarınız doğrultusunda işlerinizi yerine getireceksiniz. Göz önünde olacağınız ortamlarda biraz rahatlamaya ihtiyacınız var.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, hayat sizi birçok açıdan harekete geçirebilir. Amaçlarınızı yerine getirmek için fazlasıyla istekli olabilirsiniz. Aile hayatınıza daha çok vakit ayırmak lehinize olacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güçlü yapınızla işlerinizi kolayca toparlayacaksınız. Hafta başında karşınıza çıkan önemli fırsatları değerlendirmenin zamanı geldi. Harekete geçmekten çekinmeyin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel alanlarınızda çok çabuk harekete geçebilir, yapılması gerekenler konusunda hızlı davranabilirsiniz. Ortaklaşa işlerde amaçlarınız doğrultusunda davranabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda yapılması gerekenleri hızlı ve etkin bir şekilde ele alabilirsiniz. Gün içinde enerjinizi çok iyi kullanacaksınız. Fikirlerinizle sevdiğiniz kişiyi fazlasıyla etkiliyorsunuz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğitime dayalı işlerinizde güçlü iletişiminiz size yardımcı olabilir. Güzel planlarınızı hayatınızın istediğiniz alanlarına uygulayabilirsiniz. Sportif faaliyetlerde rahat edeceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konulardaki güzel gelişmeler sizi hareketlendirecek. Kendinizi güçlü ve hırslı görecek, işlerinizi hemen toparlayacaksınız. Bu aralar iyi bir düzene ihtiyacınız olabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kısa vadeli planlar, geziler ve programlarda gücünüzü ve enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koyabilirsiniz. Bugün adeta pire gibi olacaksınız. Kendinizi dış ortamlarda gösterin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, kafanızda planladıklarınız tam da istediğiniz gibi tıkır tıkır işleyebilir. Kendinizle ilgili düşündüklerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacınız yüksek olabilir. Bu, sizi rahatlatacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla girişilecek önemli işlerde çevrenize liderlik edebilirsiniz. Bu aralar amacınıza giden yolda sizi kimse durduramaz. Ortak işlerinizde daha ılımlı olmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizinle birlikte çalışan insanlarla girişimlerinizde hızlı ve aktif olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlardan yardım görecek ve kariyerinizde önemli işbirliklerine açık olacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Medya, eğitim ve seyahat konularında takım çalışmalarından yana şansınız yüksek olacak. Planlarınıza odaklanabilir ve amaçlarınız doğrultusunda hareket edebilirsiniz.
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız, güzel giyinmeyi ve güzel insanlarla bir arada olmayı seviyorsunuz. Duygularınızın mantığınızın önüne geçmesine izin vermeyin. Sabır ve anlayış anahtar sözcükleriniz olmalı. Bu sene şanslısınız, işleriniz yolunda gidecek.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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