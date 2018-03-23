BUGÜN DOĞANLAR İÇİN
BUGÜN doğduysanız halkla ilişkiler ve içinde insan olan her türlü işte kendinizi gösterebilirsiniz. Amaçlarınız doğrultusunda hareket etmeyi iyi beceriyorsunuz. Bu sene, iletişiminize dikkat etmelisiniz. Bazı işlerinizin üzerinden birkaç kez geçmeniz gerekebilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
15 Nisan’a kadar çok önemli girişimlerden kaçının. Kendinizi doğru ifade etmeye çalışın. Sağlığınıza özen göstermelisiniz, bu dönemde eski hastalıklar nüksedebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
3 haftalık süreç içerisinde önemli anlaşmalarda bulunmamalısınız. Çözmeniz gereken eski sorunlar yeniden karşınıza gelebilir. Bilinçaltı düzenlemeleri için uygun bir dönem.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür, sizin sosyal çevre ve arkadaş evinizde gerileyecek. Toplum önü çalışmalarınıza veya takım faaliyetlerine dikkat edin. Eski arkadaşlarınızla iletişiminizi artırabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni başlangıçlardan sakınmalısınız. Eğer yapmak zorunda kalırsanız şartları 2 kez gözden geçirin. Bir projeniz varsa onu topluma sunmak için uygun bir dönemde değilsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat, eğitim, hukuk, medya, yurtdışı bağlantılı işler ve ticaret konularında bazı iletişim sıkıntıları karşınıza gelebilir. 15 Nisan’a kadar bu alanlarda karar almaktan kaçının.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli bir borcun, parasal anlaşmanın altına girmeyin. Anlaşma yapmak zorundaysanız şartları 2 kez gözden geçirin. Net olun. Borç almayın ve borç vermemeye çalışın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerinizdeki iletişiminizde sıkıntılara açık olabilirsiniz. Eski bir konu yeniden gündeme gelebilir. 3 hafta boyunca ortaklı işlerinizde önemli adımlardan kaçınmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş başlangıçlarından, yeni projelerden kaçınmalısınız. Anlaşma yapacaksanız, şartların netliğinden emin olun. Daha önceden iş yaptığınız insanlarla işbirlikleri içine girebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür, ilişkinizde iletişim sıkıntılarını ortaya çıkarabilir. Acelecilikle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla olan iletişiminize 15 Nisan’a kadar dikkat edin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür, ev ve aile alanlarınızda gerileyecek. Ailenizde iletişiminize çok dikkat etmelisiniz. Yine bu 3 haftalık süreçte, emlak alım-satım işlerinden mutlaka uzak durmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanlara kendinizi anlatmak kolay olmayabilir. Bir eşyanız bozulabilir. Evrak kayıpları, randevuların karışması sizi zorlayabilir. 15 Nisan’a kadar önemli görüşmelerden kaçınmalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür para evinizde gerileyecek. Büyük para harcamalarından kaçının, borç almayın veya vermeyin. Yapmak durumunda kalırsanız şartların üzerinden birkaç kez geçin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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