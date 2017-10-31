AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN Ay, Balık burcunda olacak. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Yapraklı sebzeler ekmek ve toplamak için harika bir gün bizi bekliyor. Ayrıca evimizdeki saksı çiçeklerini sularsak, köklerini ve yapraklarını desteklemiş oluruz. Tarımla uğraşanlar patates, havuç ve şekerpancarı ekebilirler.

Genel olarak duygusal olacağımız bir gün geçireceğiz. İnsanları anlamak, sevmek ve çevremizle empati kurmak ön plana çıkabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün işleriniz adına kolay organize olacak, ilişkilerinizi iyi kullanacaksınız. Biraz yalnız kalmak istiyorsunuz. Duygusal anlamda kendinizi ortaya koymakta zorlanacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde halledilmesi gerekenleri ortaklaşa bir şekilde yapabilirsiniz. Dış ortamlara dayalı işleriniz konusunda istekli olacaksınız. Sosyal ortamlarda kendinizi gösterebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda göreceğiniz destek sizi daha kararlı ve istikrarlı kılabilir. Önemli işlerinizi organize edebilirsiniz. Geleceğinize dair birtakım planlarınız varsa harekete geçebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınız gün boyunca sizin için önemli olacak. Yaşanan her şeyi konsantrasyonla gözden geçireceksiniz. Gece saatlerinde özel hayatınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ve yakın çevrenizle yaşadığınız bazı sıkıntılar artık geride kalmaya başlıyor. Maddi konularda sizden para isteyenlere karşı yumuşak davranmaktan vazgeçmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda duygularınız çok çabuk değişebilir. Son derece fedakâr etkiler altındasınız. Bazı işlerinizin somut sonuçlara doğru gittiğini fark edeceğiniz bir gün sizi bekliyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet hayatınızda veya sağlıkla ilgili konularda görmek istediğiniz desteği rahatlıkla alabilirsiniz. Gün içinde iş yaparken dağıtıcı etkilere karşı hazırlıklı olmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda romantik ve değişik bir gün geçirebilirsiniz. Eğlenceye olan düşkünlüğünüz artacak. Hayatınızdaki değişiklikler konusunda sevdikleriniz sizi destekliyor olacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ortamınızda beklenmedik misafirlere hazırlıklı olun. Eviniz için yapmanız gerekenlere odaklanacaksınız. Kendinizi ve davranışlarınızı gözden geçirmeniz işinize yarayacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kısa geziler, alışveriş ve sevdiğiniz insanlarla bir araya gelme gibi etkileriniz yüksek olacak. Sosyal ortamlarda kalıcı ilişkiler kuracaksınız. İletişime dayalı işlerde uyanık olun.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Maddi konularda duygularınız çabuk değişebilir, vereceğiniz kararlarda değişiklikler yaşayabilirsiniz. İş alanlarınızda kalıcı sonuçlara yakınsınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanıza göre hareket edeceğiniz, keyfinizin yüksek olacağı bir gün olabilir. Arkadaşlarınızdan önemli şeyler duyacaksınız. Geleceğinize dair işlerinizde kalıcı adımlar atılabilir.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN