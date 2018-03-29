Cadde'nin haberine göre, Fashion Week etkinliğine katılan Hande Soral, etkinlik öncesi kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi. Yakın arkadaşı Deniz Berdan’ın defilesine katılacağını söyleyen güzel oyuncu, moda haftasına uygun şık tarzı ile göz doldurdu.

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