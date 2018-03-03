Makaron'un haberine göre, Hande Soral, “Eşimle üç yıldır tanışıyoruz. Evlendikten sonra hayatımızda pek bir şey değişmedi. Anne olmayı çok istiyorum. Bu işler nasip. Benim için kariyer de çocuk da bir arada olur” dedi.

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