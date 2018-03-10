Cadde'nin haberine göre, sabaha karşı 04:00'da Etiler'de bir mekana çorba içmeye gelen Hande Subaşı, sonrasında kokoreç yedi. Bir kız arkadaşıyla yemek yedikten sonra mekandan çıkış yapan oyuncu, gazetecileri görünce hızlıca oradan uzaklaşmak istedi.

Altuğ Leblebici'den ihanete uğradığı gerekçesiyle ayrıldığı iddia edilen Subaşı, "Arkadaşlar normalde konuşuyorum, ancak bu saatte ne dememi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.



"Bir dönem aşk yaşadığı Rıza Kocaoğlu'nun yakın arkadaşı Zeynep Bastık'la birlikte olduğu" iddiası sorulan Subaşı, gülümsemekle yetindi.