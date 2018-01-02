Yaklaşık üç saat sahnede kalan Hande Yener, yaşanan sorun için hayranlarından özür diledi. Sık sık sahneden inip sevenlerinin yanına giden ünlü popçu, selfie çektirerek gönüllerini aldı.



Dün öğle saatlerinde Instagram’dan bir de açıklama yapan Yener, gelen misafirlerine mahcup olduğunu anlatarak, tüm sorumlulara dava açacağını belirtti.

Yener, hakkını mahkemede arayacağını söyledi.



İşte Hande Yener’in o açıklaması: