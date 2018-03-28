Cadde'nin haberine göre, keyifleri yerinde olan Hande Yener- Ümit Cem Şenol ikilisi, bol bol alışveriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde kısa süreli bir ayrılık yaşayan çift, “Aramızda hiç kıskançlık yok, olmadı, olamaz da” dedi.



Birçok reklam teklifi aldıklarını dile getiren Yener, “Yakında bizi ekranda görürsünüz” açıklamasını yaptı.

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