Mobil tanışma uygulaması happn’ın CEO’su ve kurucu ortağı Didier Rappaport, Maslak Uniq Hall İstanbul’da düzenlenen Marketing Meetup Experience (Deneyim) etkinliğinde veri ve yapay zeka gibi teknolojilerin hayatımızın her alanını nasıl etkileyeceği üzerine deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Rappaport’un her geçen gün biraz daha dijitalleşen dünyada teknolojinin insan ilişkilerini nasıl iyileştireceğine dair öngörülerini paylaştığı sunumu ilgiyle izlendi.

Yapay zekânın artık hayatın her alanında kullanılan çok önemli bir teknoloji haline geldiğini vurgulayan Rappaport, bu teknolojinin insan ilişkilerini ve tanışma uygulamaları dünyasını da giderek daha olumlu yönde etkileyeceğinin altını çizdi. Yapay zekanın insanoğluna seçenekler sunan bir sistem olduğuna değinen Rappaport, “Bu teknoloji bizim adımıza kararlar veren bir mekanizma değil. Aksine geçmiş deneyimlerimizi analiz eden ve gelecekte nasıl bir adım atmak istediğimiz hakkında tahminler yürütüp bize bu doğrultuda seçenekler sunan bir yardımcı” dedi.

Didier Rappaport, “happn’ı hayata geçirdiğimizde, mevcut tanışma uygulamalarında olmayan taze ve yeni bir anlayış getirmek istedik. Biz tanışma uygulaması algoritmalarına değil, aşkın büyüsüne inanıyoruz. Ruh eşiniz belki de sokakta, kafede, otobüste bir yere yetişmeye çalışırken karşılaştığınız ancak tanışma fırsatı bulamadığınız biri. happn hayattaki küçük tesadüflere değer veriyor ve aynı anda aynı yerde olduğunuz o özel kişiyle tanışmanız için size ikinci bir şans sunuyor. happn’ın dünya çapında kısa zamanda büyük başarı yakalamasının ardında bu anlayış yatıyor” dedi.

Didier Rappaport röportajı