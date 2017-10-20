Hastaneden Manolya Onur açıklaması

1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur'un akciğerine kan taşıyan damarlarından birinde sorun olduğu ortaya çıktı. Cadde’de yer alan habere göre, hastaneden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Onur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Manolya Onur'un son durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Bir hastede yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Türkiye eski güzelinin, 18 Ekim Çarşamba günü ani gelişen masif akciğer embolisine bağlı şok tablosu ile yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilerek, "Tedavisi devam etmektedir. Sayın Manolya Onur'un sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.

Manolya Onur