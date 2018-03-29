Her transfer döneminde Türk kulüpleriyle adı anılan Hatem Ben Arfa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Paris Saint-Germain'den sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Hatem Ben Arfa, ''PSG maceramın sonuna geldim. Zor zamanlara rağmen bu formayı giydiğim için mutluyum. Güzel hatıraları her zaman aklımda tutacağım. Tüm taraftarlara teşekkür ederim. Bu kulübü hep seveceğim.'' ifadelerini kullandı.