3 günlük tatilin son gününde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda son dönemlerin en yoğun 23 Nisan'ı yaşandı. Tatilcilere, yabancı yolcuların da eklenmesi yoğunluk daha da arttı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, pazartesi günü Atatürk Havalimanı'nda 154 bin yolcu geliş ve gidiş yaptı. 104 bin kişi dış, 50 bin kişi ise iç hatlarda uçtu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 102 bin geçiş yaptı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 23 Nisan günü tüm Türkiye dahilinde 1391 sefer yaptıklarını söyledi.

Tatilin son günü olan Pazartesi günü dönüş yolculuğuna geçen yolculardan dolayı Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda yoğunluk meydana geldi. Pasaport polisi bütün bankoları dolu tutarak dış hat yolcularının bağlantılı uçuşlarına yetiştirmek için yoğun çaba harcadı.

Dış hatlarda 57 bin geliş, 47 bin gidiş oldu.İç hatlarda ise 26 bin geliş,24 bin de gidiş yaşandı. Toplam 154 bin yolcu geçiş yaptı. Hava trafiğinde de yoğunluğa yol açan dönüşlerde tatilciler, pasaport işlemleri sonrası duty free mağazalarına akın etti.

SABİHA GÖKÇEN DE EN BU YILIN EN YOĞUN GÜNÜ PAZARTESİ YAŞANDI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da tatilcilerin dönüşü pazartesi günü yolcu yoğunluğuna neden oldu. 647 uçağın kullandığı havalimanından tam 102 bin 600 yolcunun kullanmasıyla bu yılın en yoğun yolcu geçişi yaşandı. 68 bin 511'i iç ve 34 bin 89'u dış hat yolcularından oluştu

THY TÜRKİYE GENELİNDE 1391 SEFER YAPTI

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarının 23 Nisan'da zamanında kalktığını söyledi. Genel Müdür Ekşi,"23 Nisan'da 1391 sefer yaptık. Zamanında kalkış oranımız bayrama yakışır biçimde yüzde 91. Sizleri emniyet ve konforla zamanında ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler!" dedi.