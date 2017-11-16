Havelsan harekâta hazırlık süresini 1 saate indirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun Türk savunma sanayii şirketlerine yaptığı ziyaretler hakkındaki söyleşimizin ikinci bölümünde, Komisyon başkanı Ziya Altunyaldız ile Havelsan’daki izlenimlerini konuştuk. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketi olan Havelsan’ın 1982 yılında kurulduğunu belirten Ziya Altunyaldız, “Havelsan, 35 yıl içinde sadece Hava Kuvvetleri’ne bakım hizmeti veren bir küçük işletmeden, kamu ve özel sektöre savunma ve bilişim alanında hizmet sağlayan bir dünya markası haline geldi” dedi.

Havelsan’da üretilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi’nin kendi alanında dünyanın en büyük entegre sistemi olduğunu kaydeden Ziya Altunyaldız, “Havelsan’ın 1997 yılında geliştirdiği bu sistem öncesinde bir harekâtın hazırlığı 2 haftadan fazla zaman alıyorken, şimdi sistem üzerinden 1 saatten kısa sürede harekâta hazır hale geliniyor. Yurtdışında 25 ayrı program kullanılarak yapılan bu işlem, Türkiye’de bu sistem sayesinde tek program üzerinden yapılıyor. Sistem dost ve müttefik ülkelerin kullanımına sunuldu” diye konuştu.

GELİRİNİN % 22’Sİ AR-GE’YE

Altunyaldız, şirketin bin 400 personeli ile yüksek katma değere sahip, teknoloji-yoğun ve görevkritik ürün, çözüm ve sistemleri hayata geçirdiğini vurguladı. Havelsan’ın 3 Ar-Ge merkezi, 850 Ar-Ge personeli ve toplam gelirleri içerisinde yüzde 22 Ar-Ge projesi payı ile önemli bir noktada durduğunu belirten Altunyaldız, “Havelsan’ın kendi kurmuş olduğu Ar-Ge sistemini kullanması, savunma sanayii ve bilişim alanlarında dışa bağımlılıktan kurtulmaya büyük destek sağlıyor” dedi.

‘SİBER KAPININ ANAHTARI BİZDE OLACAK’

Havelsan’ın siber güvenlik sistemleri de ürettiğini anlatan Altunyaldız, “Türkiye’de siber güvenlik sistemlerinde yakın döneme kadar dışa bağımlı durumdaydık. Artık yerli ve milli çözümlerimiz var. Havelsan, Türkiye’nin ilk Siber Savunma Teknolojileri Merkezi’ni (SİSATEM) kullanıma aldı. Burada milli siber güvenlik sistemi kuruluyor. Yani artık kapının kilidi de anahtarı da bizde olacak” diye konuştu..

‘DÜNYA DONANMALARI TÜRK SİSTEMLERİNİ TERCİH EDİYOR’

İlk milli savaş yönetim sisteminin Havelsan tarafından endüstriyel ürün haline getirildiğini, Havelsan imzalı komuta kontrol ve savaş sistemleri ile gemi ve denizaltı veri dağıtım sistemlerinin 40’ı aşkın deniz platformunda kullanıldığını belirten Ziya Altunyaldız, “Sadece Türk donanması değil, dünya donanmaları Havelsan imzalı sistemlere yöneliyor. Pakistan’ın denizaltılarını modernizasyon projesi en güncel örnek” dedi.

SİMÜLATÖR ALANINDA İLK 3’TE

Ürettiği, Topçu İleri Gözetleme Simülatörü, Simülasyon Destekli Harp Oyunları, Entegre Taktik Ortam Eğitim Sistemi, Tatbikat Kontrol Merkezi, Harekat Alanı Üç Boyutlu Canlandırma Modülü, Atış Eğitim Simülatörü ile de Havelsan alanında dünyada ilk 3’te yer alıyor.