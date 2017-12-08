HAVELSAN Yönetim Kurulu bugün toplandı. Toplantıda alınan kararla daha önce Abdullah Çavuşoğlu'nun yürüttüğü HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Fethi Azaklı üstlendi.
İrfan Neziroğlu'ndan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine de Prof. Dr. Mustafa Alkan getirildi.
Yönetim Kurulu Başkanvekili Taner Düvenci, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akyol ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gökay ise görevlerine devam edecek.
Fethi Azaklı kimdir?
Fethi Azaklı, 1959'da Rize-İkizdere'de doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Azaklı, eğitim uzmanlığı ve psikolojik danışmanlığın yanı sıra İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlık yaptı.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında (TİB) 2009'da göreve başlayan Azaklı, 2014'te TİB Hukuk Dairesi Başkanı oldu. Azaklı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) Başkanlık Müşavirliği görevini üstlendi.
Mustafa Alkan kimdir?
Mustafa Alkan 1962'de Kayseri-Develi'de doğdu. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Alkan, 2001-2012 yıllarında BTK'da Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Alkan, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde 2012-2015 yıllarında Bölüm Başkanı olarak hizmet verdi.
Türkiye Bilişim Konseyi ve Bilgi Güvenliği Derneği kurucusu olan, dernekte başkanlık da yapan Alkan'ın 100'ü aşkın ulusal ve uluslararası yayını bulunuyor. Alkan, Türkiye'nin e-dönüşüm sürecinde birçok projede aktif görev aldı.
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