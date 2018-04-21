‘Hayvanlar ve Biz’ sergisi Sabiha Gökçen’de açıldı

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın (İZEV) “Hayat ve Biz” isimli sosyal sorumluluk projesinin ikinci etabının ilk sergisi olan “Hayvanlar ve Biz”, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda ziyarete açıldı.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre İZEV’li gençlerin “Hayatın her alanında biz de varız!” mottolarını bir kez daha yineledikleri sergi, 5 Mayıs tarihine kadar havalimanının dış hatlar giden yolcu katında yer alan sergi alanında görülebilecek.

İZEV’li gençlerin her aşamasında aktif yer aldığı, fotoğraf literatürüne yeni bir anlayışla katkı sunmayı hedefleyen projenin “Hayvanlar ve Biz” başlıklı fotoğraf sergisinde; Down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan gençler görev aldı.

14 eserin yer aldığı sergide, insani duyguları tanımlayan kavramlar, doğada bu duyguları temsil eden hayvanlarla eşleştirildi.

Önümüzdeki dönemde serginin Türkiye’nin dört bir yanında ve başta ABD New York, Los Angeles ve Washington olmak üzere yurtdışında da görücüye çıkması hedefleniyor.

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