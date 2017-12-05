Hazal Kaya anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yakalandı

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle her konser öncesi anksiyete nöbetleri geçiren Adele gibi Hazal Kaya da aynı sorundan mustarip... RaniniTV’ye röportaj veren Kaya, "İleri seviye anksiyete hastasıydım, artık toparlandım çok iyiyim" açıklamasını yaparak hastalığı hakkında ilk kez konuştu.



Hazal Kaya daha önce de şeker hastası olduğunu açıklamıştı.



Ünlü oyuncu, "Ben hastalığım için zayıfladım, kimse 'Amma kilo aldın' dedi diye değil. Şeker hastası olduğum ortaya çıktı. Hastalık yüzünden hayatım çok zorlaştı" demişti.



ANKSİYETE HASTALIĞI NEDİR?



Anksiyete (kaygı) bozukluğu yaşayan kişiler panik seviyelerinin yükseldiği kriz durumlarında sanki çok kötü bir şey olacakmış duygusuna kapılarak içinde bulundukları durumu olduğundan daha kötü, tehlikeli görme eğilimindedirler.

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