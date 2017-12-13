Hazırgiyimci 1 milyar dolar çıtasını iki yılda aşacak

Milli gelir açısından Avrupa’nın en zenginleri arasında yer alan İskandinav ülkelerini yakın takibe alan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) halen 800 milyon dolar civarında olan ihracatı iki yıl içinde 1 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyor.



İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe yaptığı açıklamada, Danimarka’nın Herning ve Kopenhag şehirlerinde Türkiye’den 15 önemli üreticiyi, ülkenin orta ve üst segmentinde yer alan markalarıyla bir araya getirdiklerini söyledi.



Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosluğu ve İHKİB’in Danimarka’da muadil kuruluşu olan “Denmark Fashion Instute” ile ortaklaşa düzenlenen “Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti” programı çerçevesinde iki gün boyunca 200’ün üzerinde görüşme gerçekleştirildiğini belirten Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:



İHRACATIMIZI 500 MİLYON DOLAR BANDINA TAŞIYACAĞIZ



İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe, şu açıklamalarda bulundu:



“İskandinav ülkeleri Türk hazır giyim ihracatında ilk 10’un içinde yer alıyor. Bizim için son derece önemli olan bu zengin pazardan aldığımız payı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. İki hafta önce İsveç’e düzenlediğimiz ticaret heyetimizin bir benzerini bu kez Danimarka’da gerçekleştirdik. Halen 422 milyon dolar olan Danimarka’ya ihracatımızı kısa sürede 500 milyon dolar bandının üzerine taşıyacağız. Önümüzde aylarda İskandinavya’nın diğer iki ülkesi olan Norveç ve Finlandiya’yı da bu tura ekleyeceğiz. Böylece toplamda 800 milyon dolarlarda olan İskandinav ülkelerine yaptığımız ihracatımızı 2 yıl içinde yüzde 25 artış ile 1 milyar dolar çıtasının üzerine çıkaracağız.”



UZAKDOĞU’NUN HAKİMİYETİNİ KIRACAĞIZ



İHKİB AB, ABD, Uzakdoğu Fuarlar ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Özkan Karaca ise İskandinav ülkelerinin fiyat politikası nedeniyle alımlarını ağırlıklı olarak Uzakdoğu’dan, yaptığını belirterek, bu döngüyü hızlı moda, nitelikli üretim ve hızlı teslimat ile kıracaklarını belirtti.



Karaca, İHKİB’in gerçekleştirdiği ticaret heyetinde ağırlıklı olarak çorap, örme giyim, spor giyim, denim, bay-bayan ve çocuk hazır giyim ve deri giyim üreten firmaların yer aldığını sözlerine ekledi.

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