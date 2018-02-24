"Hazmedemeğim her şeyden kurtuldum"

Deniz Seki ameliyat sonrası ilk sahnesini geçtiğimiz salı gecesi İstanbul People’da gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, neşeli hali ve fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Deniz Seki, geçtiğimiz hafta Ulus’taki bir hastanede herkesten habersiz mide küçültme ameliyatı olduğunu açıkladı. “Metabolik sendromum dolayısıyla bu ameliyatı yaptırdım” diyen ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Giden sadece midem değil. O mideyle birlikte bu zamana kadar hazmedemediğim her şeyden kurtuldum çok şükür. Duygusal yeme isteğimden, geçmişin yüklerinden, her şeyden...”