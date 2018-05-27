Almanya’nın, üçüncü ülke siyasetçilerinin ülkedeki seçmenleriyle buluşmasını yasaklamasına rağmen HDP’nin Köln’de miting yapmasına izin vermesi, tepki çekti. Türk Dışişleri Bakanlığı, “Bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır” ifadesiyle mitingi kınadı. Bunun üzerine, Köln Neumark Meydanı’nda dün düzenlenen mitingde HDP sözcülerine konuşma yasağı getirildi.

YOĞUN GÖRÜŞME

HDP bayraklarıyla donatılan alanda, Alman polisi ile mitingi organize eden komite arasında yoğun görüşmeler yaşandı. Alman polis yetkilileri, mitingde HDP milletvekili ya da milletvekilliği düşürülen isimlerin konuşma yapmasına izin verilmeyeceğini komiteye bildirdi. Bir süre önce milletvekilliği düşürülen Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım alana gitti ancak programda olmasına rağmen konuşma yapamadı.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı olan ve HDP’den milletvekili adaylığı dün iptal edilen Turgut Öker bir konuşma yaptı. Gazete Habertürk'ün haberine göre miting görevlileri, “Sadece HDP’ye destek için buradayız. HDP bayrakları dışında bir örgüt bayrağı ya da sembolü kullanılmasın” uyarısında bulundu.

‘ÇAVUŞOĞLU KONUŞMA YAPMALI’

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının 25. yıldönümü olan 29 Mayıs’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşma yapmasına izin verilmemesini eleştirdi.

Laschet, bu durumun “utanç verici” olduğunu ifade etti. Laschet, Westdeutsche Zeitung için yazdığı makalede Genç Ailesi’nin beş ferdinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının yıldönümünde, siyasi hesapların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti.

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