Blizzard’ın yeni yılın adı ‘Kuzgun Yılı’ (Year of the Raven) olarak açıklandı. 6-7 hafta sonra yeni ek paketin geldiği döneme giriyoruz! Blizzard, bundan sonra senede 3 büyük ek paket çıkaracak. İlk gelecek paketin, ‘Emerald World’, dragonlar ve Ysera’nın rüyalarıyla alakalı olacağı yönünde. İkinci paket ise, ‘Outlands’ temasına sahip olacak gibi. Bu durumda İlidan, Kael’Thas ve Kil’Jaeden’in hikâyelerine odaklanacaktır. ‘Kuzgun Yılı’nın gelişiyle kart sayısında büyük bir azalma ve destelerde yoğun bir değişiklik bekleniyor. Rotasyon dışında kalacak paketler ‘Whispers of the Old Gods’, ‘One Night in Karazhan’ ve ‘ Mean Streets of Gadgetzan’. Jade, Dragon ve Old God odaklı desteleri artık sadece ‘Wild’ formatında göreceğiz. Kartlardaki bu değişiklikler, kesinlikle destelerin güç dengesini ve popülerliğini de değiştirecek. Kobolds&Catacombs ile yeni oyun modu ‘Dungeon Run’ gelmişti. Yeni sezonda bu kadar etkili olmasa da oyunun içine adapte edilmiş bir turnuva özelliği geliyor. Böylece oyun içerisinden arkadaşlarınızla beraber bir etkinlik düzenleyebilirsiniz. ‘Kuzgun Yılı’nda bizleri daha nasıl sürprizler karşılayacak merakla bekliyoruz! HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...