Helin Avşar: Sürekli yatakta olacağım

Sözcü’de yer alan habere göre, Helin Avşar katıldığı bir tanıtım gecesinde görüntülendi. Dikkat çeken kürkü hakkında konuşan Avşar, giydiği kürkün gerçek olmadığını söyledi. Helin Avşar, Burak Hakkı ile birlikte yeni bir projede rol alacağının sinyalini verdi.



‘SÜREKLİ YATAKTA OLACAĞIM’



Helin Avşar, yeni projesi hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisinin şizofreni bir kadını canlandıracağını söyledi. Bunun yanı sıra Helin Avşar ” Burak Hakkı’nın boyu çok uzun ama sürekli yatakta olacağım için, sıkıntı yaşamayacağız” şeklinde açıklamalarda bulunarak merak uyandırdı.

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