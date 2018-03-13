Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre şüpheli Ö. A., mahallede bulunan bir esnafa gelerek Helin Avşar'ı kastedip "Onunla görüşeceğiz. Beni işten kovdurttu. Ekmeğimle oynadı. Hesabımız bitmedi" şeklinde tehditvari kelimeler kullandı.

Helin Avşar en son 10 Kasım 2017 günü saat 18.00'de ikametinde iken Ö.A.'nın evini gözetlediğini fark etti. Avşar'ın kendisini fark etmesi üzerine Ö.A. sokaktan uzaklaştı.

Savcılığa koruma talebinde bulunan Avşar'ın isteği kabul edildi. A.'nın Avşar'ın işyerine ve ikametine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Akbaba'nın ayrıca karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verildi.

Ayrıca A.'nın "Tehdit ve kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 3 yıla kadar hapsi istendi.