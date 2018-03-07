Her 10 kişiden 7'si kredi kartıyla ödeme yapıyor

Araştırmaya göre kart kullanım bilinci hızla artıyor. Kredi kartı, ödeme anlayışının dijital dönüşümünde en etkili ödeme yöntemlerinin başında geliyor. Verilere göre, 2015 yılında "Alışveriş yaparken en çok tercih ettiğiniz ödeme yöntemi nedir?" sorusuna yüzde 61 ile kredi kartı yanıtı verilirken, 2017 yılında bu oranın yüzde 68'e yükseldiği göze çarpıyor.
Kredi kartı tercihindeki bu yükseliş, nakit para kullanımının azalışıyla da paralellik gösteriyor. 2015'te alışveriş yaparken en çok tercih edilen ödeme yöntemi olarak nakdi görenlerin oranı yüzde 35 iken, 2017'de bu oranın yüzde 27’ye düştüğü görülüyor. Böylece her 10 kişiden 7'sinin ödeme aracı olarak kredi kartı kullanmayı tercih ettiği görülüyor.
Türkiye'de bir banka hesabı ya da kredi kartı bulunmayan 20 milyonu aşkın tüketici bulunuyor. Kredi kartı almayı düşünen tüketicilerin sayısında 2015'e kıyasla ciddi bir artış var. 2015'te hiç kartı olmayan ve kart almayı düşünenlerin oranının yüzde 11 düzeyinden, 2017'de yüzde 37'ye yükseldiği gözleniyor.
BANKA KARTLARI ÖDEME ARACINA DÖNÜYOR
Araştırmaya göre ATM kartı ya da maaş kartı olarak bilinen banka kartları, bu yerleşik algılarını yitiriyor. Bu kartlar birer ödeme aracı olarak daha fazla tercih ediliyor. Bir banka kartına sahip olduğunu ve onu kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 58 olarak ölçülürken, bu kesimin yüzde 19'u banka kartını alışveriş amaçlı olarak kullanıyor.
Banka kartını alışverişlerinde kullanmayanların gerekçelerinde kredi kartının taksit ve puan gibi avantajları göze çarpıyor. "Kredi kartı ile taksit kullanarak ödeme yapmayı tercih ediyorum" diyenlerin oranı 2015'te yüzde 6'dan, 2017'de bu yüzde 26'ya yükseldi.
TEMASSIZ ÖDEMEDE MEMNUNİYET ARTIYOR
Kart kabul eden iş yerlerine sorulduğunda, kredi kartı ya da banka kartı ile satış yapmalarındaki en önemli gerekçenin müşteri memnuniyeti sağlamak olduğu görülüyor. Kart kabul eden iş yerlerinin yüzde 44'ü müşteri memnuniyetini en önemli gerekçe olarak gösterirken, yüzde 14'ü kredi ve banka kartlarının pratik ve hızlı bir ödeme yöntemi olmasını ön plana çıkarıyor.
Kart kabul etmeyen iş yerleri ise kart kabul etmeleri durumunda görecekleri en önemli faydanın müşteri sayılarının artması olduğu belirtiyor. Araştırmaya göre mikro ödemelerde kredi kartı şifresi girme gerekliliğini ortadan kaldıran, kartı elden çıkmadan, saniyeler içerisinde ödeme yapmayı sağlayan "Temassız Ödeme" teknolojisinin kullanımı da giderek artıyor. Son iki yılda temassız kullanan kart sahiplerinin oranı yaklaşık 3 katına çıkarken, temassız ödemeden memnun kalanların oranının da yüzde 64'ten yüzde 77'ye yükseldiği gözleniyor.
İNTERNETTE EN ÇOK GİYİM VE AKSEUAR ALIŞVERİŞİ YAPIYORUZ
Araştırmaya göre POS cihazları, e-ticaret siteleri ve cep telefonu uygulaması gibi ödeme yöntemi olarak kartların kullanım alanlarının sayısı, gelişen teknoloji ve değişen müşteri talepleriyle her geçen gün artıyor.
"Gelecekte ödemenizi hangi araçla yapmak istersiniz?" sorusuna 2015'te "cep telefonu" yanıtını verenlerin oranı yüzde 42 iken, bu oran geçen yıl itibarıyla yüzde 67'ye yükseldi.
2015'te kredi kartı kullanıcıları arasında internetten alışveriş yapma sıklığı ayda ortalama 1,5 düzeyinde bulunuyordu. Geçen yıl bu oran yüzde 2,1'e ulaştı. bu rakamlar internetten alışveriş yapma alışkanlığının ne kadar büyük bir hızla arttığını ortaya koyuyor.
Kredi kartı sahiplerinin yüzde 32'si internetten giyim ve aksesuar ürünlerini satın aldıklarını belirtiyor. Bu kategorileri yüzde 14 ile yemek siparişi, yüzde 10 ile market, elektronik ve gıda, yüzde 8 ile havayolu/seyahat harcamaları takip ediyor.
"TÜRKİYE ÖDEME TEKNOLOJİLERİNDE DÜNYAYA İLHAM VERMEYİ SÜRDÜRECEK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Soner Canko, ödeme teknolojilerinin, tüm dünyayı etkisi altına alan dijital dönüşüm çağına en hızlı uyum sağlayan sektörlerin başında geldiğini belirtti.
2008'den bu yana yayınladıkları Kart Monitör Araştırması'nın ilk günden bugüne incelendiğinde çok çarpıcı bir gerçeği ortaya koyduğunu ifade eden Canko, şunları kaydetti:
"Ülkemizde her yıl ödemelerde nakit kullanım oranı düşerken başta kredi kartı olmak üzere yenilikçi ödeme yöntemlerinin kullanım oranı hızla artıyor. Bu sonuçlar bize gösteriyor ki ödemelerin dijital dönüşümü ve bunun nihai sonucu olan 'nakitsiz ödemeler toplumu' birçok ülke için henüz hayalken, ülkemiz için artık sağlam bir ekosistemin desteklediği, ulaşılabilir ve somut bir hedef haline gelmiş durumda. Araştırmanın da ortaya koyduğu üzere, Türkiye'nin bu gelişmelerle yön verdiği ödeme sistemlerinin dijital dönüşüm süreci 2018'de de devam edecek ve Türkiye ödeme teknolojilerinde dünyaya ilham vermeyi sürdürecek."
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