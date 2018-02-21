Tüfenkci yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından hazırlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ'in geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, bu ay başında imzalanan protokolle de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Güven Damgası Sağlayıcı (GDS) olarak yetkilendirildiğini anımsattı.
Söz konusu protokole göre, TOBB'un altı ay sonunda gerekli hazırlığı yaparak güven damgası sisteminin işler hale gelmesini sağlayacağını vurgulayan Tüfenkci, sisteme dahil olmak isteyen e-ticaret sitelerinin GDS olarak yetkilendirilen TOBB'a başvuruda bulunacaklarını anlattı.
Tüfenkci, güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine TOBB tarafından güven damgası tahsis edileceğini belirterek, "İnşallah bunu vermeye başladığında güven damgası taşıyan sitelerimizin diğer sitelerden farkını tüketici görecek" ifadelerini kullandı.
DAMGAYLA TÜKETİCİ KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDECEK
Elektronik ticarette, tarafların fiziki olarak bir araya gelmemesinden dolayı alıcının ve satıcının birbirlerine ve satış yapılan elektronik ortama güven duymasının büyük önem taşıdığına değinen Tüfenkci, bakanlık tarafından yapılan araştırmalara göre elektronik ticaretin gelişiminin önündeki en önemli engellerden birini elektronik ticarete güven duyulmamasının oluşturduğuna dikkati çekti.
Alıcının satın aldığı malın teslim edilmeyeceğine veya kredi kartı ve benzeri bilgilerinin çalınacağına ilişkin bir şüphesi olması durumunda, işletmeye ödeme yapma hususunda kendini emniyette hissetmediğini ve e-ticaret yapmadığını dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız güven damgasına sahip e-ticaret sitesinin belirli standartları yerine getirdiğini, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığını, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecektir. Yapılan sızma testleriyle e-ticaret sitelerinin varsa açıkları düzeltilebilecek ve güven damgasına sahip olan sitelerin teknik anlamda güvenliği tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Güven damgası sahibi sitelerin gerek ürüne gerek kargoya ve gerekse talep ve şikayetlere ilişkin sunması zorunlu olan hizmetler sayesinde e-ticaret sitelerinin hizmet kalitesinin artırılması sağlanacaktır. E-ticarette güvenin artırılması ile KOBİ'lerin büyük firmalarla rekabet edebileceği bir ortam sunulacaktır. KOBİ'lerin markaları, müşteri nezdinde çok tanınır olmadığı için özellikle e-ticarette tercih edilmemektedir. Güven Damgası ile tüketicilerin KOBİ'lere yönelik ürünün teslim edilmemesi, ödeme bilgileri gizliliği ve diğer kaygıları da giderilmiş olacaktır."
Tüfenkci, damgayla alıcıların, siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerini telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanını bulabileceğini aktardı.
Güven damgası sahibi e-ticaret sitelerinin, elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin detaylara ve ürünün gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görseller gibi birçok ayrıntıya yer vermesinin zorunlu olacağına işaret eden Bülent Tüfenkci, GDS tarafından oluşturulacak çevrim içi şikayet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözüleceğini kaydetti.
GÜVEN DAMGASI E-TİCARETİN HACMİNİ ARTIRACAK
Ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi, işlerliği ve sürdürülebilirliği için güven unsurunun her zaman kilit bir rol üstlendiğini belirten Tüfenkci, şu açıklamalarda bulundu:
"Alıcı ve satıcının fiziksel olarak karşı karşıya gelmediği elektronik ticarette güven unsurunun önemi daha da artmıştır. Ülkemizde elektronik ticaretin mevcut durumu hakkında yapılan araştırmalarda güven algısının önemini destekler niteliktedir. Şöyle ki TÜİK'in araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 28'i güvenlik, yüzde 22'si gizlilik, yüzde 7'si ise hizmet kalitesi ve teslimat konularındaki endişeleri sebebiyle internetten alışveriş yapmadıklarını belirtmiştir."
Türkiye'de 46,2 milyon internet kullanıcısı olduğuna ve elektronik ticaret potansiyelinin yüksekliğine dikkati çeken Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Güven damgası, e-ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi, e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi, tüketicilerde mevcut olan e-ticaretin güvensiz olduğu yönündeki algının değiştirilmesi, başarılı ve başarısız ticari aktörlerin ayrıştırılması, e-ticaret girişimcilerinin tanınırlığının, itibarının, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artırılması yoluyla ülkemizin e-ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlayacak ve böylece ülkemizin dijitalleşen dünyadaki yeri sağlamlaştırılacaktır."
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