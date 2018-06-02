Galatasaray'ın başarılı stoperi Serdar Aziz, Fatih Terim’in Florya’ya gelişiyle şampiyonluğa olan inancın arttığını, sezon sonunda da hedefe ulaştıklarını söyledi. “G.Saray gibi bir kulüpte şampiyon olmak benim için gerçekten gurur verici” diyen Serdar Aziz, şampiyonluğun baş aktörü olarak İmparator’u gösterdi.

28 yaşındaki yıldız, “Fatih hocayla birçok şey değişti. Ben kendisini Milli Takım’dan da tanıdığım için avantajını daha çok yaşadım. Bizden neler yapmamızı istediğini ve ne yapmamız gerektiğini bildiğim için avantajı iyi kullandım. Sanki herkes Fatih hocanın gelmesini bekliyormuş gibi performansını katladı. Buna yabancı oyuncular da dahil. Oynamayan futbolcular takıma girdi ve şampiyonluğa katkı sağladı. Oynayanlar da eskisinden daha iyi performans sergiledi. Demek ki bunun için Fatih Terim gibi bir hocaya ihtiyacımız varmış” değerlendirmesi yaptı.

"DAHA ÖNCE İŞİ BİTİREBİLİRDİK"

Birçok kırılma maçı oynadıklarını da vurgulayan Serdar Aziz, “Daha erken de işi bitirebilirdik. Herkese göre daha avantajlıydık. Ancak sezon sonuna kadar liderliği bırakmadık. En çok lider olan takım da bizdik. Sonuna kadar hak ettik” diye konuştu. Sakatlığından dolayı Milli Takım’a gidemeyen Sarı-Kırmızılı oyuncu, “Burnumda 3 tane kırık var. Elmacık kemiğimde de kırık var. Lucescu’yu aradım ve izin istedim. Ona da teşekkür ederim anlayış gösterdiği için” ifadesini kullandı.

- Şampiyonluğa en çok ne zaman inandınız?

“Aslında her zaman inanıyorduk. Ama G.Birliği maçının son dakikasında yediğimiz golle mağlup olmamız bizi çok üzmüştü. Oradan dönüşte havaalanında karşılama yapan taraftarımız bizi ekstra motive etti. Mükemmeldi. Taraftarımızın desteği bu sene inanılmazdı. Biz de elimizden geleni yaptık ve onlara layık olduk. Takımımız hem şampiyon oldu hem de Şampiyonlar Ligi’ne katıldı.” ‘Ramos’la güzel bir tesadüf olur’

- Sosyal medyada seni Ramos’a benzetiyorlar. Şampiyonlar Ligi’nde boy göstereceksiniz. Bunun için ne söylersin?

"İnşallah Real Madrid karşımıza çıkar da Ramos’la güzel bir tesadüf olur. Tabii bu işin esprisi. Dünyanın en iyi stoperlerinden, hatta en iyisi diyebileceğimiz Ramos’a benzetilmek benim açımdan güzel bir şey.”

"AKLIMDA SADECE GALATASARAY VAR"

- Hakkında başta Milan olmak üzere transfer söylentileri dolaşıyor...

“Evet ben de duyuyorum ama benim aklımda sadece G.Saray var. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Taraftarımız da beni sürekli destekliyor. Onlar da uzun yıllar G.Saray’da kalmamı istiyor. Bunları duyunca insan ister istemez kulübü daha da fazla sahipleniyor. Bunları duymak çok güzel... İnşallah da öyle olur.”