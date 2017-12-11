ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasının ardından Filistinliler, Kudüs'e sahip çıkmak için Gazze, Batı Şeria, Kudüs, El-Halil ve pek çok bölgede protesto gösterileri düzenlemiş, İsrail askerleri, göstericilere sert müdahale de bulunmuştu.

Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 7 Aralık'ta yaşanan olaylar sırasında Wisam Hashlamoun'un çektiği, İsrail askerlerinin gözaltına alıp, gözlerini bağlayarak götürdüğü ve direnişin sembolü olan 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğun fotoğrafı ise yaşanan olaylara adeta damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, fotoğrafa tepki göstererek, "14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyor." ifadesini kullandı.

14 yaşındaki Fevzi El-Junidi, gözleri bağlı şekilde gözaltına alınırken, akıbeti ise herkes tarafından merak ediliyordu. Junidi'nin şu anda Beytullahim yakınında askeri hapishanede tutulduğu söylendi.