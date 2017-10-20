Hoffenheim: 3 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Alman ekibi Hoffenheim'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Alman ekibi bu sonuçla beraber kulüp tarihindeki ilk Avrupa zaferini elde etti.
Grupta oynanan diğer maçta ise Ludogorets deplasmanda Braga'yı 2-0 yendi. Bu sonucun ardından grupta 7 puana yükselen Ludogorets, liderlik koltuğuna yükseldi. Braga 6 puanla ikinci, ilk puanlarını alan Hoffeheim 3 puanla 3. sırada yer aldı. Grupta 1 puanı bulunan Medipol Başakşehir ise son sıraya geriledi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 52. dakikasında gol perdesi açıldı: Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda, Benjamin Hübner kafayla topu ağlara göndererek Hoffenheim'ı 1-0 öne geçiren isim oldu.
59. dakikada skor 2-0 oldu: Yine Kerem Demirbay'ın ceza sahası içine yaptığı ortada, topa hareketlenen Nadiem Amiri sağ ayağı ile gelişine vuruşunu yaptı ve topu ağlarımızla buluştu.
75. dakikada Hoffenheim, Nico Schulz'un attığı gol ile 3-0 öne geçti: Epureanu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu sol çaprazda Philipp Ochs kafa ile ceza sahası içine indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topa hareketlenen Nico Schulz bekletmeden sol ayağı ile sert bir şut çekti ve bir kez daha ağlarımızla buluştu.
Gecede son sözü ise Napoleoni söyledi: 3-1.
AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... HOFFENHEIM - BAŞAKŞEHİR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ HTSPOR ARENA'DA...
HOFFENHEIM: 3 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1
STAT: Rhein-Neckar Arena
HAKEMLER: Aleksei Eskov, Dmitri Mosyakin, Igor Demeshko (Rusya)
HOFFENHEIM: Baumann, Kaderabek, Hübner, Posch (Dk. 69 Zuber), Schulz, Geiger (Dk. 72 Polanski), Vogt, Kerem Demirbay (Dk. 63 Ochs), Amiri, Uth, Wagner
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy (Dk. 82 Alparslan Erdem), Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Mahmut Tekdemir), Tunay Torun, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç (Dk. 63 Napoleoni), Mehmet Batdal
GOLLER: Dk. 52 Hübner, Dk. 59 Amiri, Dk. 75 Schulz (Hoffenheim), Dk. 90+3 Napoleoni (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Dk. 32 Wagner, Dk. 55 Geiger, Dk. 74 Hübner (Hoffenheim), Dk. 50 Kerim Frei, Dk. 55 Gökhan İnler, Dk. 57 Caicara (Medipol Başakşehir)
Hoffenheim - Medipol Başakşehir
Hoffenheim - Medipol Başakşehir
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
12. dakikada gelişen Hoffenheim atağında, Hübner'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Amiri, sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Mert'ten dönen ve boşta kalan topu, son anda Caicara uzaklaştırdı.
13. dakikada ev sahibi takımın, Medipol Başakşehir ceza sahası ön çizgisine yakın noktada kazandığı frikikte topun başına Kerem Demirbay geçti. Kerem'in kullandığı frikikte, top üst ağlarda kaldı.
26. dakikada Mehmet Batdal'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Kerim Frei, rakibinden kurtulup, şutunu attı ancak savunmaya çarpan top, kornere gitti.
29. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Kerem Demirbay, Kerim Frei'a çarpan ve önünde kalan topa yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, kaleci Mert Günok son anda topu kornere çeldi.
32. dakikada Kerem Demirbay'ın uzun pasını ceza sahası içinde kontrol eden Wagner, sol çaprazdan çok sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
52. dakikada Hoffenheim öne geçti. Kerem Demirbay'ın sol kanattan kullandığı kornerde, Hübner altı pas çizgisi önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.
59. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte Amiri topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
75. dakikada Almanya ekibi farkı 3'e yükseltti. Medipol Başakşehir'in savunmada yaptığı pas hatasında Ochs, kafa ile pasını ceza sahası içindeki Schulz'a gönderdi. Schulz, sol çaprazdan önünde seken topa çok sert vurdu ve takımının üçüncü golünü attı: 3-0.
78. dakikada Medipol Başakşehir atağında, Kerim Frei'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Baumann, yumruklarıyla uzaklaştırdı.
83. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, kaleci Mert Günok'un gönderdiği uzun topu Mehmet Batdal, sağ kanattaki Tunay Torun'a kafa ile gönderdi. Tunay'ın, ceza sahasına gönderdiği topa Mehmet kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
89. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole çok yaklaştı. Kerim Frei kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, üst direğe çarpan top auta gitti.
90+3. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Mahmut Tekdemir'in uzun pasını sol kanatta kontrol eden Napoleoni, Hoffenheim ceza yayına doğru ilerledi. Açısını düzelten İtalyan oyuncu, ceza yayı üzerinde çok sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.
MAÇTAN NOTLAR
UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Hoffenheim takımına konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, grupta son oynadıkları Braga maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.
Avcı, Volkan Babacan, Manuel Da Costa, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Elia ve Mossoro'nun yerine, Mert Günok, Attamah, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Kerim Frei ve Mehmet Batdal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
Maçta kaleyi Mert Günok'a teslim eden Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun ve Kerim Frei, forvette ise Mevlüt Erdinç ve Mehmet Batdal ikilisi görev yaptı.
Volkan Babacan, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Elia, Napoleoni, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca ise yedek kulübesinde yer aldı.
Avcı'dan çift forvet
Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Abdullah Avcı, Hoffenheim karşısında takımını çift forvet ile sahaya sürdü.
Deneyimli teknik adam, Mevlüt Erdinç ile uzun bir sakatlık döneminden çıkan Mehmet Batdal'a da bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de görev verdi.
Önemli isimler İstanbul'da bırakıldı
Medipol Başakşehir'de takımın 4 önemli ismi Almanya'ya getirilmedi.
Sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu ve Manuel Da Costa ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihiyle Adebayor ve Mossoro kadroya alınmadı.
Turuncu-lacivertli ekipte uzun süredir sakatlıkları süren Chedjou ve Egemen Korkmaz da kadroda yer almadı.
Mert Günok ilk resmi maçında
Medipol Başakşehir'in sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı kaleci Mert Günok, turuncu-lacivertli takım ile ilk resmi maçına Hoffenheim karşısında çıktı.
Abdullah Avcı, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar hiç süre vermediği Mert'i, Almanya deplasmanında ilk 11'de milli kaleci Volkan Babacan'ın yerine sahaya sürdü.
Hoffenheim'da 5 değişiklik
Alman ekibinde teknik direktör Julian Nagelsmann, UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda mağlup oldukları maçın kadrosunda 5 değişikliğe gitti.
Alman teknik adam, Nordtveit, Rupp, Polanski, Zuber ve Kramaric'in yerine Hübner, Amiri, Geiger, Kerem Demirbay ve Wagner'e ilk 11'de şans verdi.
Kerem Demirbay, Medipol Başakehir'e karşı sahada
Almanya A Milli Takımı'nı seçen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Hoffenheim formasıyla Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de oynadı.
Orta sahada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11. maçına turuncu-lacivertli ekip karşısında çıktı.
Türk taraftarlardan Medipol Başakşehir'e destek
Hoffenheim ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maça taraftarların ilgisi büyük oldu.
30 bin 150 bin seyirci kapasiteli Rhein-Neckar Arena'da, Türk taraftarlar da kendilerine ayrılan yerin dışında, Hoffenheim taraftarlarının arasında da yer alarak Medipol Başakşehir'e destek verdi.
- Hoffenheim Başakşehir maçı canlı izle
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 1 saat önceYaziklar olsun size yedek kadroyla cikmislar karektersizler.00
-
Misafir 2 saat önceBosuna avrupayi isgal etmeyin madem beceremiyorsunuz00
-
Misafir 2 saat önceyeneriz yeniliriz ama hep o liglerde olmamız lazım canları sağ olsun.00