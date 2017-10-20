Hoffenheim: 3 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Alman ekibi Hoffenheim'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Alman ekibi bu sonuçla beraber kulüp tarihindeki ilk Avrupa zaferini elde etti.

Grupta oynanan diğer maçta ise Ludogorets deplasmanda Braga'yı 2-0 yendi. Bu sonucun ardından grupta 7 puana yükselen Ludogorets, liderlik koltuğuna yükseldi. Braga 6 puanla ikinci, ilk puanlarını alan Hoffeheim 3 puanla 3. sırada yer aldı. Grupta 1 puanı bulunan Medipol Başakşehir ise son sıraya geriledi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 52. dakikasında gol perdesi açıldı: Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda, Benjamin Hübner kafayla topu ağlara göndererek Hoffenheim'ı 1-0 öne geçiren isim oldu.

59. dakikada skor 2-0 oldu: Yine Kerem Demirbay'ın ceza sahası içine yaptığı ortada, topa hareketlenen Nadiem Amiri sağ ayağı ile gelişine vuruşunu yaptı ve topu ağlarımızla buluştu.

75. dakikada Hoffenheim, Nico Schulz'un attığı gol ile 3-0 öne geçti: Epureanu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu sol çaprazda Philipp Ochs kafa ile ceza sahası içine indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topa hareketlenen Nico Schulz bekletmeden sol ayağı ile sert bir şut çekti ve bir kez daha ağlarımızla buluştu.

Gecede son sözü ise Napoleoni söyledi: 3-1.

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HOFFENHEIM: 3 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1

STAT: Rhein-Neckar Arena

HAKEMLER: Aleksei Eskov, Dmitri Mosyakin, Igor Demeshko (Rusya)

HOFFENHEIM: Baumann, Kaderabek, Hübner, Posch (Dk. 69 Zuber), Schulz, Geiger (Dk. 72 Polanski), Vogt, Kerem Demirbay (Dk. 63 Ochs), Amiri, Uth, Wagner

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy (Dk. 82 Alparslan Erdem), Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Mahmut Tekdemir), Tunay Torun, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç (Dk. 63 Napoleoni), Mehmet Batdal

GOLLER: Dk. 52 Hübner, Dk. 59 Amiri, Dk. 75 Schulz (Hoffenheim), Dk. 90+3 Napoleoni (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Wagner, Dk. 55 Geiger, Dk. 74 Hübner (Hoffenheim), Dk. 50 Kerim Frei, Dk. 55 Gökhan İnler, Dk. 57 Caicara (Medipol Başakşehir)





Hoffenheim - Medipol Başakşehir































































Hoffenheim - Medipol Başakşehir

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

12. dakikada gelişen Hoffenheim atağında, Hübner'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Amiri, sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Mert'ten dönen ve boşta kalan topu, son anda Caicara uzaklaştırdı.

13. dakikada ev sahibi takımın, Medipol Başakşehir ceza sahası ön çizgisine yakın noktada kazandığı frikikte topun başına Kerem Demirbay geçti. Kerem'in kullandığı frikikte, top üst ağlarda kaldı.

26. dakikada Mehmet Batdal'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Kerim Frei, rakibinden kurtulup, şutunu attı ancak savunmaya çarpan top, kornere gitti.

29. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Kerem Demirbay, Kerim Frei'a çarpan ve önünde kalan topa yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, kaleci Mert Günok son anda topu kornere çeldi.

32. dakikada Kerem Demirbay'ın uzun pasını ceza sahası içinde kontrol eden Wagner, sol çaprazdan çok sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada Hoffenheim öne geçti. Kerem Demirbay'ın sol kanattan kullandığı kornerde, Hübner altı pas çizgisi önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.

59. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte Amiri topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

75. dakikada Almanya ekibi farkı 3'e yükseltti. Medipol Başakşehir'in savunmada yaptığı pas hatasında Ochs, kafa ile pasını ceza sahası içindeki Schulz'a gönderdi. Schulz, sol çaprazdan önünde seken topa çok sert vurdu ve takımının üçüncü golünü attı: 3-0.

78. dakikada Medipol Başakşehir atağında, Kerim Frei'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Baumann, yumruklarıyla uzaklaştırdı.

83. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, kaleci Mert Günok'un gönderdiği uzun topu Mehmet Batdal, sağ kanattaki Tunay Torun'a kafa ile gönderdi. Tunay'ın, ceza sahasına gönderdiği topa Mehmet kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

89. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole çok yaklaştı. Kerim Frei kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, üst direğe çarpan top auta gitti.

90+3. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Mahmut Tekdemir'in uzun pasını sol kanatta kontrol eden Napoleoni, Hoffenheim ceza yayına doğru ilerledi. Açısını düzelten İtalyan oyuncu, ceza yayı üzerinde çok sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Hoffenheim takımına konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, grupta son oynadıkları Braga maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Avcı, Volkan Babacan, Manuel Da Costa, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Elia ve Mossoro'nun yerine, Mert Günok, Attamah, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Kerim Frei ve Mehmet Batdal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Maçta kaleyi Mert Günok'a teslim eden Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun ve Kerim Frei, forvette ise Mevlüt Erdinç ve Mehmet Batdal ikilisi görev yaptı.

Volkan Babacan, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Elia, Napoleoni, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca ise yedek kulübesinde yer aldı.

Avcı'dan çift forvet

Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Abdullah Avcı, Hoffenheim karşısında takımını çift forvet ile sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Mevlüt Erdinç ile uzun bir sakatlık döneminden çıkan Mehmet Batdal'a da bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de görev verdi.

Önemli isimler İstanbul'da bırakıldı

Medipol Başakşehir'de takımın 4 önemli ismi Almanya'ya getirilmedi.

Sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu ve Manuel Da Costa ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihiyle Adebayor ve Mossoro kadroya alınmadı.

Turuncu-lacivertli ekipte uzun süredir sakatlıkları süren Chedjou ve Egemen Korkmaz da kadroda yer almadı.

Mert Günok ilk resmi maçında

Medipol Başakşehir'in sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı kaleci Mert Günok, turuncu-lacivertli takım ile ilk resmi maçına Hoffenheim karşısında çıktı.

Abdullah Avcı, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar hiç süre vermediği Mert'i, Almanya deplasmanında ilk 11'de milli kaleci Volkan Babacan'ın yerine sahaya sürdü.

Hoffenheim'da 5 değişiklik



Alman ekibinde teknik direktör Julian Nagelsmann, UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda mağlup oldukları maçın kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

Alman teknik adam, Nordtveit, Rupp, Polanski, Zuber ve Kramaric'in yerine Hübner, Amiri, Geiger, Kerem Demirbay ve Wagner'e ilk 11'de şans verdi.

Kerem Demirbay, Medipol Başakehir'e karşı sahada

Almanya A Milli Takımı'nı seçen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Hoffenheim formasıyla Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de oynadı.

Orta sahada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11. maçına turuncu-lacivertli ekip karşısında çıktı.

Türk taraftarlardan Medipol Başakşehir'e destek



Hoffenheim ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maça taraftarların ilgisi büyük oldu.

30 bin 150 bin seyirci kapasiteli Rhein-Neckar Arena'da, Türk taraftarlar da kendilerine ayrılan yerin dışında, Hoffenheim taraftarlarının arasında da yer alarak Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Hoffenheim Başakşehir maçı canlı izle